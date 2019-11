¿Qué pasó con la reina de San Andrés?

Kimberly Hooker Naranjo, señorita San Andrés, Providencia y Santa Catalina, llegó al Concurso Nacional de Belleza de Cartagena con un gran favoritismo y muchos decían que era la reina que reemplazaría a Gabriela Tafur, hoy exseñorita Colombia.

Pero ni siquiera pasó al grupo de semifinalistas, pese a su belleza, su cuerpo (el mejor del evento) y su elegancia. De 1,82 metros de estatura y estudiante de idiomas, la joven isleña tuvo la firme intención de llevarse la corona, pero no lo logró.



En los últimos días se ha hablado mucho del tema y se ha dicho que no ganó porque el concurso es racista y porque la soberana había participado en otros certámenes de belleza.



Según contó el diario 'El Isleño' tras su elección por las islas a Cartagena, “en 2016 participó en el Reinado Intermunicipal de La Ciruela, en el municipio de Campeche (Atlántico), en el cual obtuvo el primer lugar. El mismo año participó en el Reinado Miss Islas (en San Andrés) representando al sector de La Loma, certamen en el que ocupó igualmente la primera posición”, se lee en este medio. Participar en otros certámenes no es muy bien visto por las directivas del concurso.

Lo del racismo siempre ha orbitado en Cartagena, donde solo dos afrocolombianas, ambas del Chocó, se han alzado con el título: Vanesa Mendoza y Andrea Tovar.



Este año, además de San Andrés, participaron otras dos afrocolombianas: Chocó y Boyacá, a las que tampoco les alcanzó el puntaje para entrar a la semifinal.



Para otros entendidos en temas de reinado, la reina falló en su traje de gala, que no la resaltó. En televisión ese vestido se vio de un tono café que la opacó y no le permitió sobresalir. Y, como es sabido, es precisamente este traje el que corona.



De hecho, la nueva reina, María Fernanda Aristizábal, tuvo un gran acierto con su traje de gala azul, el cual la hizo resaltar en el grupo para llevarse la corona.



A la quindiana, además, se le abona la actitud demostrada durante todo el evento que duró poco más de una semana, como en sus días de gloria.



Y es que actitud es lo que debe tener la reina que se elige en Cartagena, pues estará llena de compromisos y actividades. Todo este recorrido por diferentes ciudades del país y en actividades incluso en el exterior, le permiten estar entrenada para eventos como Miss Universo, donde es importante que cuenten sobre sus actividades sociales.



Ahora bien, mucho se habla de lo que ha decaído el reinado y es cierto. Las dinámicas han cambiado y ahora sentarse a ver el concurso no es el plan familiar de otras épocas, con menú incluido para la noche de la coronación.



Además, ya no es el evento nacional principal ni el de Cartagena. El país y esa ciudad hoy tienen muchas más actividades. Por otra parte, ser reina no está en las prioridades de muchas mujeres.



Pero pese a que el reinado de Cartagena está lejos de sus días de gloria, no le fue tan mal en el rating. El lunes por la noche marcó 8,7 por RCN y 2,75 por Telecaribe, quien organizó su emisión, para un total de 11,45 puntos de rating. En el consolidado nacional, que excluye los canales públicos, le ganó El rastro (10,3 puntos) y Noticias Caracol (9,4 puntos), ambos de Caracol. Igualmente, fue tendencia en Twitter.



¿Cuánto tiempo sobrevivirá el concurso? Nadie lo sabe. Hoy no tiene tantos patrocinadores como en otras épocas. Tampoco lo cubren tantos medios y los eventos en los que participan las candidatas son muchos menos.



Lo cierto es que desde 1934 ha hecho parte de las festividades de la Independencia de Cartagena, que cada año le dan más trascendencia a lo tradicional, como su reinado de la Independencia, y la recuperación de sus danzas y músicas.



CULTURA