Reaparece Johnny Galecki, Leonard en 'The Big Bang Theory': ¿en qué anda?

Johnny Galecki andaba un poco perdido. El actor que interpretó a Leonard Hofstadter en The Big Bang Theory no actuaba desde 2019, pero ya se dejó ver en un programa especial que muestra casas de famosos.

Galecki, de 48 años, sorprendió al aparecer con su nueva esposa Morgan. Antes estuvo casado con Alaina Meyer (de la que se separó en el 2020) con quien tuvo un hijo: Avery. Ahora tiene una pequeña Oona Ovalena con su nueva esposa y tiempo para mostrar su mansión de estilo gótico.



Puede leer: Emma Stone defiende escenas de desnudo en su película 'Pobres criaturas'

Facebook Twitter Linkedin

Johnny Galecki y su personaje de Leonard en The Big Bang Theory. Foto: Warner Bros / EFE

Lo hizo en la revista Architectural Digest, aunque no dio datos de su boda, ni del nacimiento de su nueva hija, pero si comentó sentirse muy cómodo en su nuevo hogar en Nashville y al dejar Los Ángeles.

“Nunca me sentí como un angelino”, admite ahora. “Y lo intenté. Lo digo con tristeza, no con esnobismo. Treinta años es mucho tiempo para vivir en una ciudad en la que no te sientes tan cómodo”, comentó en la entrevista, que analizó de pies a cabeza su hogar.



Lo invitamos a leer: Messi, el perro maravilla de Anatomía de una caída y otros perros que merecen el Óscar

“Después de años de tener “muchas fantasías de vivir en todos los lugares a los que viajaría, desde Austin hasta Reykjavík”, dice, Galecki, se estableció en el área de Nashville. “Dondequiera que mirara, por aquí, me sentía como el escenario de un recuerdo futuro”. Se enamoró de la primera casa que visitó y, después de numerosas visitas posteriores la compró. Por ahora no está pensando en algún proyecto televisivo o de cine, en realidad quiere estar en familia y seguir con su bajo perfil después del impactante éxito que le dejó The Big Bang Theory.

CULTURA

@CulturaET