La historia que debe conocer antes de ver 'Toy Story 4'

No será la primera vez que la apacible vida de los juguetes comandados por el Sheriff Woody Pride, cuya única razón de ser es el cariño de un niño -en este caso, una niña-, se ve afectada por la llegada de alguien nuevo.



De hecho, así comenzó la historia plasmada en la primera película animada totalmente por computador, dirigida por Jhon Lasseter en 1995, para Pixar.



Ahora, la cuarta entrega de las aventuras del vaquero Woody (cuya voz en inglés es la del actor Tom Hanks) y el cosmonauta Buzz Lightyear (interpretado por Tim Allen) llega a las salas de cine esta semana, con un juguete en forma de tenedor con cara, al parecer como nuevo elemento de la discordia.

Sin embargo, cabe recordar el pasado común que tienen varios de los personajes de esta entrañable historia y que ha fortalecido su lealtad y compañerismo, aunque hayan cambiado de casas y de dueños.

Toy Story (1995)

El sheriff Woody, el juguete preferido de Andy, dirige desde la habitación del chico a un grupo de juguetes -entre ellos todo un ejército de soldaditos- que espían la fiesta del séptimo cumpleaños del niño.



El temor de todos -entre ellos un dinosaurio temeroso de nombre Rex, el Señor Cara de Papa, un marranito alcancía llamado Hamm y un perro con cuerpo de resorte llamado Slinky- es ser reemplazados por alguno de los regalos que llegan a la casa. Parecen aliviarse al saber que ninguno de estos representa peligro alguno para ellos, pero en el último momento llega una caja grande que alberga en su interior a un viajero espacial, Buzz Lightyear.



Buzz es el juguete de moda, una alegría para Andy. De paso, el objeto de los celos del vaquero, que empieza a sentirse desplazado no solo por Andy, sino por sus compañeros que ven al astronauta con admiración.



Buzz es el único que no tiene consciencia de ser un juguete. Realmente cree que es un viajero espacial cuya única misión es regresar a su casa. No se trata de un detalle menor, pues ese convencimiento no solo lo mete en problemas a lo largo de la película, sino que le causa una gran pena cuando descubre la verdad.

Los celos de Woody lo llevan a imaginar formas de deshacerse de Buzz. Al final, la rivalidad hace que ambos queden olvidados en una estación de servicio. Y Woody sabe que tienen que volver con Andy, pero Buzz no, lo que dificulta el regreso.



Ambos caen en manos de Sid, el vecino de Andy, un niño cuyo pasatiempo es destruir o desarmar juguetes para reconstruirlos de formas inverosímiles -si se quiere, terroríficos mutantes-. Sid lleva a ambos rivales a su casa y es en ese lugar donde Buzz -mediante un anuncio en la televisión- descubre que sí es el juguete que todos se empeñaban en hacerle ver.

Entre los planes de Sid está destruir a Buzz a partir de amarrarle un cohete, que explotará, en la espalda. Para entonces, Woody ha dejado atrás los celos y se empeña en salvar al que ahora ve como un amigo. Junto con los demás juguetes conspiran para evitar que el niño destroce a Buzz.



Una vez libres, aún les queda una aventura final, la de alcanzar a Andy que justamente se está mudando de casa. Algo que, por supuesto logran para que el final feliz sea completo.



Desde el comienzo se esboza el romance que Woody tiene con una delicada muñeca de porcelana llamada Bo Peep o 'Betty', que en la cuarta entrega reaparece bastante transformada.

Toy Story 2

Andy va a pasar unos días en un campamento vacacional, una experiencia que solo comparte con su juguete preferido: el vaquero Woody.



Sin embargo, en el último momento uno de sus brazos se desgarra y Andy parte sin él. "Tienes que aprender que los juguetes no son para siempre", dice la mamá del niño antes de dejar a Woody en una repisa.



Esto crea una crisis en Woody, que empieza a sentirse viejo, algo que se refuerza cuadno ve cómo un viejo pingüino que ha empezado a desgastarse es llevado por la mamá de Andy a una venta de jardín.



En un intento por rescatar al pingüino, es el vaquero quien queda a la vista de los compradores, entre ellos, un coleccionista, Al McWhiggin, quien al no poder llevárselo por las buenas (la madre de Andy se niega a venderlo), logra robárselo.



Es cuando los demás juguetes, liderados por Buzz emprenden toda una aventura para rescatar a Woody.

Ya en la tienda del coleccionista, Woody se encuentra con un grupo de juguetes que hacen parte de su pasado. Estos son un caballo, una vaquera de trenzas y pelo rojo (Jessie) y un viejo capataz de barba que nunca ha salido de la caja. Eestos nuevos personajes le muestran a Woody que en los 50 fue un personaje famoso que protagonizó series de televisión. Ahora, es un clásico y era la pieza que faltaba para que Al pudiera vender a buen precio la colección de juguetes a un museo en Japón.



La aventura de los demás juguetes entonces consiste en averiguar dónde está Woody y convencerlo de volver. Algo que no es fácil, porque Jessie ya le ha hecho ver que un niño crece y se olvida de sus juguetes, mientras que en un museo será admirado por siempre.



Buzz intenta convencer a Woody de volver y cuando se dan por vencidos, Woody cambia de op inión, pero es tarde. Por su parte, Buzz tiene que enfrentarse con otro de los suyos, que también ignora que es un juguete y con el que lo confunden sus compañeros, además debe enfrentarse a su archienemigo, el malvado Zurg.

Toy Story 3 (2010)

Andy ya ha crecido y está próximo a ir a la universidad. Por eso, aunque piensa llevar a Woody consigo, decide guardar a los demás juguetes en una bolsa en el ático de la casa.



Pero un momento de distracción del joven hace que su madre confunda la bolsa y la lleve a la basura. Los juguetes son llevados al jardín infantil Sunnyside. Llegan allí con el corazón roto, convencidos de que Andy quiso deshacerse de ellos.



Woody, que los ha seguido para sacarlos del error, trata de convencerlos de que Andy todavía los quiere, pero no le hacen caso. En Sunnyside han sido acogidos por Lotso, un oso de color púrpura que es el líder en este nuevo territorio. Este les ha presentado el lado maravilloso de la guardería: siempre habrá niños que quieran jugar.



Pronto se dan cuenta de que no es un paraíso, pues los niños más pequeños son muy bruscos (y en algún momento, la señora cara de papa descubre que era verdad que Andy no quería salir de ellos). Buzz es el primero en tratar de que haya un cambio, pero Lotso lo neutraliza borrándole la memoria.



Mientras tanto, Woody escapa, conoce a la pequeña Bonnie en cuya casa logra planear el rescate de sus compañeros. Vuelve entonces por ellos y juntos planean una fuga en la que tienen primero que poner fuera de combate a un mono que vigila las cámaras.



Lotso los descubre y trata de evitalo. Todos pasan por grandes peligros de los que se salvan milagrosamente y el oso malvado obtiene su merecido.



Al final, Andy recupera sus juguetes y Woody le deja una nota con la dirección de Bonnie, algo que le da pistas al joven sobre qué hacer con sus viejos amigos. Así que los lleva hasta la casa de la pequeña niña y se los entrega convencido de que ella sabrá cuidarlos y quererlos tanto como él.

Toy Story 4

Aunque se creía que la historia se cerraba en la tercera película, la cuarta parte empezó a anunciarse desde el 2017, de hecho se esperaba su estreno mucho antes del 2019. Ahora que está en estreno se ha anunciado que no habrá una quinta parte.



Los diferentes avances de la historia han dejado ver que no han pasado los años. Bonnie sigue siendo pequeña y quiere a sus juguetes, solo que esta vez a sus vidas llega un nuevo personaje que saca a todo el grupo de la rutina. Se trata de Forky, elaborado por Bonnie en su guardería a partir de un cubierto de plástico y que no quiere ser un juguete.



Otros nuevos personajes son, entre otros, Gaby Gaby, otra muñeca de los años 50, que ha sido rescatada de una tienda de antigüedades, y Duke Caboom, un motociclista de los años 70. Su voz en inglés es la de Keanu Reeves.

