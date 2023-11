¿Qué pasaría si los soldados de 'Star Wars' tuvieran buena puntería?

Star Wars es una franquicia de ciencia ficción que ha demostrado su éxito y que recientemente ha sufrido de ataques y críticas en sus más recientes producciones cinematográficas y series llevadas al streaming. Amor, odio, devoción y hasta un cierto halo de toxicidad han revelado sus fanáticos.

Pero la historia y la evolución de los Guerreros Jedis, el imperio malévolo, el uso de la fuerza y todas las aventuras imaginadas no estaba preparada para un video que cuenta lo que pasaría si los soldados del imperio o Stormtroopers (esa guardia torpe de blanco y con esos cascos que hacen llorar de alegría a los devotos en convenciones como el D23) les hicieran una operación para mejorar su visión.



Otro tema: La impactante muerte de Lady Di se revive en la serie The Crown

El chiste sale a relucir, ya que para nadie es un secreto que los milicianos que no pueden faltar en ninguna producción creada a partir del universo de esa saga intergaláctica, tienen una puntería muy mala (quizá peor que los enemigos de Silvester Stallone en Rambo).

Facebook Twitter Linkedin

Los Stormstroppers son los 'extras' más famosos de la saga de ciencia ficción.. Foto: Cortesía Disneyland

Por años, quienes han tenido tiempo para analizar el asunto, no se han quedado con la teoría básica de que la falta de puntería es solo un artilugio de las cintas para no matar a los héroes. Otros dicen que al ser unos soldados que han sido reclutados casi a la fuerza, no recibieron un entrenamiento sólido y no son más que la carne (en este caso plástico por la textura de su armadura) de cañón.

Pero en redes se ha compartido un divertido video en que estos personajes consiguen una solución muy sencilla a su problema: van al oftalmólogo, que corrige una presunta deficiencia visual. “¡Puedo ver!”, grita uno de los Stormtroopers mientras apunta con su arma y el rayo láser consigue, por primera vez, lastimar a su enemigo. Casi una veintena de rebeldes quedan en el suelo mientras Darth Vader mira sorprendido.



Puede leer: Se acaba 'Young Sheldon': Chuck Lorre prepara otra serie hija de 'The Big Bang Theory'

Los chicos de @CorridorDigital nos cuentan qué pasaría si a los stormtroopers les operaran de la vista 🤣🤣 pic.twitter.com/KbhtzOm5vK — Doctor Frusna (@doctorfrusna) November 16, 2023

Entonces todos se empoderan y no tienen clemencia con quienes buscan derrocar al imperio. Luke Skywlaker es asesinado mientras escapa junto a la princesa Leia; la cabeza de Harrison Ford explota ante el disparo certero de un soldado que no puede creer que en un solo tiro logró su objetivo.



Otro tema: Muerte del papá de Rigo y otras escenas que hicieron llorar a los colombianos en la TV

Facebook Twitter Linkedin

El uniforme de estos personajes está inspirado en los de soldados de la Segunda Guerra Mundial. Foto: Mike Nelson /EFE

Es gracioso ver cómo los extras intergalácticos acaban con las estrellas de antaño y hasta saltan de alegría al matar a Obi-Wan Kenobi, mientras se preparaba para un combate con los sables de luz con Vader. Ni Chewacca o Han Solo escapan del exterminio en este video que en realidad se burla con su idea de esa famosa escena de Star Wars: A New Hope, en la que Luke se disfraza de Stormtrooper y al ponerse el famoso caso blanco grita: ¡No veo nada!

CULTURA

@CulturaET