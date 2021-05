Documental revela la oscura y secreta vida sexual de Adolf Hitler

El documental 'Hitler's Secret Sex Life' ('La vida sexual secreta de Hitler'), de la plataforma Sky, indaga en la vida sexual del dictador nazi Adolf Hitler. La producción revela, entre varias cosas, su placer por el sadomasoquismo, el incesto y el consumo de pornografía.



En primer lugar, la pieza audiovisual habla de la relación que tuvo el Führer con su sobrina Geli Raubal, en 1925, cuando ella tenía tan solo 17 años. De acuerdo con un artículo de ‘The New York Post’ mencionado en el documental, para ese entonces, la menor se fue a vivir junto a Hitler y su madre, Ángela, quien trabajaba como ama de llaves.



De acuerdo con el desertor nazi Otto Strasser - citado en el reportaje - Adolf estaba tan obsesionado con su sobrina, que tenía relaciones sexuales con ella y le pedía que lo orinara encima.



Según la versión oficial, Raubal se quitó la vida cuando tenía 23 años - seis años después de haberse ido a vivir con el líder nazi -. Fue encontrada en el apartamento que el dictador tenía en Múnich con una bala en el pecho.



En el documental también sale a la luz el nombre de Renate Müller, una actriz de cine alemana que, supuestamente, falleció después de que Hitler tuviera una relación sexual sadomasoquista con ella.



Ambos fueron presentados en persona por el director de cine Alfred Ziesler. Luego, después de que comenzaran a pasar bastante tiempo juntos, Renate también se quitó la vida.



En 1937, la actriz se habría tirado por la ventana de su apartamento. Sin embargo, hay dos versiones. La primera apunta a que, efectivamente, la amante del Führer se suicidó y la otra indica que una serie de autoridades nazis entraron a su domicilio y un general la empujó.



Según informa el documental, un día Müller le confesó a Ziesler que lo que más le excitaba al líder nazi era que le patearan en el suelo.



Sobre la posible filia sadomasoquista de Hitler, Robert Kaplan, un historiador y psiquiatra forense británico, ha analizado en 'The Sun' que: "Por un lado, se presentó como una especie de maestro, un personaje dominante que caminaba con látigo en mano y amaba todos los uniformes, lo sádico (...) La otra cara del sadomasoquismo es la dominación. Hitler internalizó todo lo que no le gustaba (...) es bastante factible que alguien con esa personalidad, capaz de dirigir un genocidio, tuviera esta serie de prácticas sexuales".



Otra revelación que hacen en 'Hitler's Secret Sex Life' es que el dictador nazi era adicto a ver pornografía. En 1933, después de asumir su cargo como canciller de Alemania, empezó a tener un gusto por el voyeurismo, que consiste en observar a otra persona, o grupo de personas, tener relaciones sexuales.



Por esta razón, invitaba a prostitutas y 'strippers' a una casa que tenía en la montaña. Adicional a esto, contrató al fotógrafo nazi Heinrich Hoffman, para que le suministrara películas pornográficas rudimentarias al Führer.



"El voyeurismo encaja con su sexualidad y personalidad", asegura Kaplan en ‘The Sun’.



Finalmente, según relata el historiador de la Universidad de Hull, en Inglaterra, Thomas Lundmark, en su libro 'The Untold Story of Eva Braun', la esposa de Hitler, Eva Braun, habría desarrollado una enfermedad ginecológica muy rara que no le permitía mantener relaciones sexuales sin padecer un terrible dolor.



Por eso, algunos historiadores señalan que esta unión matrimonial no era muy satisfactoria para Adolf.



