¿Qué hace la hermana de Elon Musk? Esta es la historia de Tosca Musk

La directora y productora cinematográfica osca Musk, hermana del empresario Elon

Musk, comenzó en la localidad española de Nerja (Málaga, sur) el rodaje de su nueva película, 'Wallbanger', basada en la novela homónima de la escritora Alice Clayton.

La acción se desarrolla en San Francisco y Atlanta (EEUU), pero la pareja protagonista realiza una escapada romántica a Nerja, localidad turística de la Costa del Sol española, informó el Ayuntamiento de la localidad. La elección de Nerja se debe a que la cineasta quedó "enamorada" de la ciudad en la visita que hizo el pasado verano.

Tosca Musk, cuya nueva película ya se promociona en las redes sociales, aseguró que Nerja "es la mejor localización de Europa" para rodar. El largometraje se estrenará en 2024 y tendrá una difusión mundial a través de la plataforma de 'streaming' Passionflix, especializada en producciones románticas, y de la que Tosca Musk es productora ejecutiva.



Tosca consiguió su primer trabajo como secretaria de producción para Grand Illusions: The Story of Magic, una serie de 50 capítulos para Discovery Channel. En 1995 trabajó con su hermano Elon en un software llamado Zip2 que implementaba guías y mapas para empresas de comunicación y de comercio electrónico.



Siguiendo una carrera en el medio audiovisual Tosca se fue a Los Ángeles para trabajar en Alliance Atlantis, que producía programas de televisión como Degrassi, Trailer Park Boys y CSI: Crime Scene Investigation. Asimismo, tuvo un puesto de directora de desarrollo para el estudio Magnolia Pictures.

En 2001 produjo y dirigió Puzzled, tres años después regresó como productora de The Truth About Miranda, una comedia romántica sobre un joven videoartista. En 2005 lanzó la comedia de horror Country Remedy e hizo minipelículas para YouTube.



Siguió creando empresas relacionadas con producciones audiovisuales y en el 2015 se unió a Joany Kane y Jina Panebianco para crear una productora de películas románticas y un streaming llamado Passionflix, que también produce contenido propio con películas y series independintes y con una óptica femenina.

Acerca de su nuevo proyecto, 'Wallbanger', es un filme que hace referencia a los golpes que la cama de Simon da en la pared de su vecina, Caroline, cuando hace el amor.



