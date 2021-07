¿Qué fue de Jason Priestley, de ‘Clase de Beverly Hills’?

“Siempre me divertí cuando hicimos la serie Clase de Beverly Hills. Era un gran lugar para actuar y trabajar y me encantaba”. Con esa frase, Jason Priestley reconoce su amor incondicional a una serie que ha sido su sombra y que parece no querer dejarlo en paz. En realidad, eso no parece importarle.

Priestley, mejor conocido como Brandon Walsh, ese adolescente bondadoso que termina viviendo en uno de los sectores más exclusivos de Los Ángeles y comparte su vida entre chicos ricos con problemas superficiales en la escuela y grandes grietas en su vida familiar, se convirtió en una estrella mundial en 1990, cuando tenía 21 años e interpretaba a un joven de unos 16.



Los padres amaban al personaje; las mamás querían que fuera el novio de sus hijas y Walsh era como el polo a tierra dentro de ese retrato de conflictos de una juventud privilegiada que tuvo diez temporadas en televisión.



Era la receta perfecta para el encasillamiento de Priestley, pero él aprendió a lidiar con la idea de cargar el peso de ser una estrella adolescente. “Cuando estaba en Clase de Beverly Hills fui ganando terreno. Y al terminar la serie había conseguido dirigir algunos episodios y ser productor ejecutivo. Así que realmente vi en la serie una gran oportunidad no solo para convertirme en un mejor actor y realmente aprender ese oficio”, recalcó en un panel con varios medios internacionales en el que participó EL TIEMPO.



Sonriendo todo el tiempo, el actor, ahora de 51 años, ha sido consistente en un ámbito en el que otros de sus compañeros de esa aventura siguen batallando para mantenerse relevantes.

Jason Priestley dice que adora dirigir.Trabaja en una saga de V. C. Andrews paera el canal Lifetime. Foto: Lifetime

Ian Ziering (Steve) logró un nuevo baño de popularidad gracias a una saga de cine de horror y comedia con tiburones voladores en Sharknado. Mientras que Jeanie Garth (Kelly), Tori Spelling (Donna) y David Austin Green (David) han aparecido en películas para televisión, realities y papeles en algunas series.



Todo ello, sumado a las batallas personales de Shannen Doherty (que luchó con el cáncer) y tiene algunos proyectos en cine y televisión en desarrollo y, por supuesto, el fallecimiento, en 2019, de Luke Perry, quien interpretó a Dylan y reapareció en la famosa serie Riverdale.



Ahora Jason Priestley se ha metido de cabeza en una nueva saga televisiva, llamada Casteel, y en la dirección de la película para televisión Corazones caídos. También actuó en otras producciones de esa colección: Ángel Negro (que se estrena el domingo, a las 10:40 por el canal de televisión paga Lifetime) y Telaraña de sueños (que se verá el 25 de julio).



“El productor ejecutivo, Dan Angel, es un viejo amigo mío, y estábamos buscando una oportunidad para trabajar juntos. Y un día se me acercó con estos libros y me preguntó si estaría interesado en abordar el papel de Tony Tatterton, que era muy desafiante porque se trataba de un personaje con tendencias sociópatas, el incesto y el alcoholismo”, recuerda el actor. Nada que ver con el bondadoso Brandon de otras épocas.

Jason Priestley en los 90 fue la estrella indiscutible de la televisión. Foto: Archivo /EL TIEMPO

“Supongo que me gusta ponerme siempre en situaciones en las que me reto. Pero dirigir la película Corazones caídos resultó ser muy divertido”, confeso el actor, que detrás de cámaras no solo vivió los romances torturados de sus protagonistas, sino hasta secuencias peligrosas con un león. “Además, ya saben, rodamos todas esas películas en Vancouver, que es mi ciudad”, recalca. Es cierto: uno de los actores más queridos de Estados Unidos nació en Canadá.



Priestley también terminó la quinta temporada de Private Eyes, una serie en la que el actor es un exjugador de hockey que se convierte en detective privado. “Se ve en ciento ochenta países del mundo, así que es genial que tenga ese tipo de éxito”, opina. No es tan desmedido como lo fue el de Clase de Beverly Hills.



“Creo que lo más importante de tener longevidad en esta industria es nunca perder la imaginación y nunca perder el deseo de desafiarte a ti mismo. Y creo que eso es lo que te mantiene avanzando en el negocio, y es lo que siempre he tratado de hacer. Y parece estar funcionando”, reconoce Priestley, que está desarrollando otra serie, Hollywood Kids, acerca de la fama y la juventud. Él Sabe mucho del tema.



“Sé por qué me hice famoso y sé lo que hice para ser famoso. Pero no me propuse ser famoso. Me propuse convertirme en un actor de éxito. La fama fue una consecuencia de eso”, explica el actor, que solo se arrepiente de una cosa: “No haber cursado una carrera universitaria. No tenía tiempo, quizá algún día lo retome, pero me aseguraré de que mis hijos la hagan”, finaliza.



