Mowies: la plataforma de los creadores

Alejandro Arango era un prestigioso productor de audiovisuales, con créditos como la exitosa película de terror Al final del espectro. Logró trascender en la industria cinematográfica local, y posicionarse en el departamento de cine de un canal privado.

Inquieto desde joven –pasó por seis colegios y varias carreras universitarias, como ingeniería electrónica, diseño y administración de empresas–, este paisa de 41 años tenía todo para seguir su rutilante camino. Sin embargo, las cosas empezaron a crecer más allá de esperado y tras ocho años de trabajo su compañía se declaró en la quiebra, en el 2015.

“Estaba perdiendo no solo mi patrimonio, sino los ahorros de mi suegro, de mi hermana y amigos. Estaba por nacer mi segunda hija y a mi papá lo diagnosticaron con cáncer. Fue un momento muy difícil”, recuerda. “Mi esposa Laura y yo éramos socios y dependíamos totalmente de la empresa (...) Con ella nos turnábamos para llorar en el baño”.

Su descalabro económico lo llevó a analizar como músicos, cineastas, comediantes y escritores sentían que no encajan en el sistema tradicional de distribución de sus creaciones.

Así nació Mowies, hace casi dos años, una plataforma en la que se monetizan contenidos audiovisuales, provenientes de distintas áreas, y cuyas ganancias van directamente a sus creadores. Y hasta para sus audiencias.

“El espectador no necesita un intermediario para comprar lo que quiere ver, llega directamente al creador y ambos ganan dinero; el creador, por cada vez que su creación sea vista; y el espectador, por cada persona que la vea, gracias a su recomendación”, explica.

No lo logró solo. Contó con 15 socios soñadores y expertos en industrias creativas que creyeron en el proyecto; entre otros, la periodista Paula Jaramillo, CEO del grupo de comunicaciones Trébol.

“La gran mayoría se pregunta cómo es posible que no existiera esta herramienta anteriormente. Creemos que es una cuestión de visión y de mentalidad, antes el horizonte pintaba unas perspectivas muy distintas para ellos. Hoy la experiencia ha cambiado para todos, los espectadores quedaron aislados en un lugar lejano y esto ha obligado a tomar caminos distintos. Nosotros aparecemos como el puente para todos, abierto y sin peajes”, agrega.

En Mowies los creadores tienen el control sobre sus obras: deciden cuánto tiempo permanecen disponibles, asignan precios de alquiler y venta, y reciben hasta el 90 % de las ganancias: sin ataduras de costos fijos mensuales o cláusulas de permanencia. Tampoco hay una curaduría de contenidos ni exclusividad, excepto temas como la pornografía, el maltrato y discriminación.

La oferta de Mowies es amplia: además de cine colombiano e independiente, se pueden encontrar conciertos, charlas, stand ups, material educativo, animaciones para niños, periodismo y gastronomía.



La oferta de Mowies es amplia, además de películas y series, se pueden encontrar conciertos, charlas, stand ups, material educativo, animaciones para niños, periodismo y gastronomía. El catálogo del sitio incluye una robusta colección de cine colombiano –con las producciones de Víctor Gaviria o Ciro Guerra- y al menos 1.500 títulos de cine independiente de realizadores como Lars Von Trier, Gaspar Noé, Amat Escalante, Xavier Dolan, Alejandro Jodorowsky, Abner Benaím, Pawel Pawlikowski, Pablo Larraín y protagonizada por Gael García Bernal; Amour, del cineasta austriaco Michael Haneke, ganadora del Oscar, Bafta y Golden Glove a Mejor Película Extranjera en 2013.