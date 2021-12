'Spider-Man: No Way Home', la película que todos los fanáticos del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) estaban esperando, llega a las salas de cine en tan solo horas.

Contará con las actuaciones de Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau -quienes hacen parte del UCM- y las increíblemente aguardadas interpretaciones de Alfred Molina (Doctor Octopus), Willem Dafoe (Duende verde), J.K. Simmons (John Jonah Jameson) y Jamie Foxx (Electro) -con sus respectivos personajes de las anteriores cintas del superhéroe arácnido-.

Claramente, una de las preguntas de los fans es si aparecerán las anteriores versiones de 'Spider-Man', interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield; pero ¿será una película de calidad cinematográfica la que nos presentará Marvel desde el próximo 16 de diciembre?



Le contamos lo que dice la crítica.

¿Aburrida o emocionante?: opiniones encontradas

En el sitio web especializado en cine 'Rotten Tomatoes' tiene actualmente un porcentaje de aprobación de 99 por ciento, el cual puede ir cambiando, pero es un muy buen comienzo en esta plataforma.

Poster de Spider Man: No Way Home Foto: Marvel Studios / Sony Pictures

Para Kirsten Acuna, de 'Insider', el filme "está a la altura de las expectativas", que son muy altas a raíz de las múltiples filtraciones, además de ser la primera vez en el cine de acción real en la que se explora el multiverso de Marvel.



Por otras parte, Richard Lawson, de 'Vanity Fair', tiene la percepción de que la cinta es un "dispositivo nervioso que solo podría haber funcionado en estos tiempos de sobresaturación de los cómics, utilizando la preocupante repetitividad de Hollywood para una ventaja curiosa, aunque leve".



También opinó que el director manejó de manera correcta la convergencia de propiedades antiguas y actuales -las películas protagonizadas por Maguire y Garfield- y resaltó las actuaciones.



John Defore, de 'The Hollywood Reporter', fue contundente y comparó el filme de Jon Watts con la película animada y protagonizada por 'Miles Morales', de 2018, 'Spider-Man: Into the Spider-Verse'. Para él, esta fue una aventura tan divertida y alucinante que deja a 'No Way Home' como una cinta aburrida y operística.

Hace un trabajo bastante sólido, con la tarea de aumentar considerablemente la apuesta

TWITTER

Benjamin Lee, de 'The Guardian', no considera que sea una mala película; pero hubiese preferido "ver una trama menos complicada construida más a partir del deseo de progresar en lugar de retroceder" a los personajes de franquicias anteriores.



Aún así, el guión es más coherente de lo que podría haber sido, debido a la naturaleza complicada de entrelazar diferentes tramas de diferentes universos.



"Llevar a Spidey aún más lejos de casa y aún más cerca del centro de todas las cosas de Marvel siempre iba a suceder, pero la pregunta seguía siendo cómo el director Jon Watts podría hacer malabarismos con tantos platos más sin que ninguno o todos se cayeran al suelo. Él hace un trabajo bastante sólido aquí, con la tarea de aumentar considerablemente la apuesta mientras trae de vuelta a numerosos malos de los universos anteriores de 'Spider-Man', entregando una aventura propulsora y hábilmente coreografiada que apaciguará a una amplia base de fanáticos esta Navidad", se lee en su crítica.



Spiderman Spiderman Foto:

La recepción de la crítica es ambivalente, pero al fin y al cabo los fans van a ser quienes tengan la última palabra.



¿Usted ya compró su boleta para ver 'Spider-Man: No Way Home'?

