¿Es 'Aquaman' la mejor película de DC Cómics?

Cuando se supo que Jason Momoa (el famoso Kal-Drogo de Game of Thrones) asumiría el papel de Aquaman, muchos dudaron.



Además, los tropiezos de 'Batman vs Superman' y 'La liga de la justicia', no le auguraban un panorama positivo a la producción de un superhéroe de los mares que guerreaba en un momento y luego aparecía montado en un caballito de mar.

Sin embargo, la película de Aquaman ha resonado como un submarino nuclear en todos los terrenos de la industria cinematográfica. Los amantes del cine de superhéroes le han reconocido su capacidad de mezclar un poco la parodia a la imagen seria y dolorosa que siempre acompañó a los héroes de DC, y la construcción de un personaje mítico, divertido y hasta incorrecto.



Momoa es creíble en su papel y ofrece una gama de entretenimiento eficaz al exceso visual y el ritmo endiablado que lleva la película, acerca de un niño mitad humano, mitad guerrero Atlante que vive una serie de experiencias (a veces exageradas) y que se mueve en un conflicto básico que no deja de ser absolutamente entretenido.

“No es una obra maestra, pero tiene una idea en su corazón, o mejor, un sentimiento. Wan ha cogido una tarea imposible y la ha impregnado de claridad y personalidad", escribió Richard Lawson en Vanity Fair, reconociendo el mayor acierto de la película.

Otra ha sido la reacción de Eric Kohn en IndieWire, para quien la película es deficiente. “En lugar de hacer una película de 'Aquaman', Wan ha hecho tres o cuatro y ha ido cambiando de dirección según se iban agotando las ideas”, expresó.

Un punto de vista que contrastó William Bibbiani en la publicación The Wrap, al considerar al filme como una apuesta de argumento simple, pero lo suficientemente sólido (...) “Es un mundo en el que puede pasar cualquier cosa y cuyo aspecto es asombroso", .recalcó.



Una opinión similar expuso Jim Vejvoda IGN para quien su narrativa es tan extraña y “descaradamente alocada que los cantos de sirena de esta obra vertiginosa y sobrenatural son difíciles de resistir".



Mientras que Carlos del Río en la revista Premier la ve como una obra de altibajos que va de lo fantástico a lo absurdo. Otro contraste que, en realidad podría ser su mayor fortaleza, gracias al trabajo en la dirección de James Wan, quien demuestra ser un artesano eficaz a la hora de mezclar géneros y conflictos.



CULTURA EL TIEMPO

@CulturaET