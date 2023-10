¿Qué dice la crítica de la película de terror 'Five Nights at Freddy's'?

La película de Mario Bros demostró que esa idea de que la transición de los videojuegos al cine no es una maldición o un arriesgado salto al vacío. De hecho, el gran éxito de esa producción parece conectar con la idea de seguir creando películas a partir de ese otro universo de entretenimiento.

La misma sensación dejó la reciente serie The Last of Us, inspirada en el videojuego homónimo, que estrenó HBO. Eso dejó en claro que con una idea bien desarrollada y respetando los elementos que han dado identidad al juego de video, es posible contar una buena historia en otro tipo de pantallas.



Ese panorama abrazó de alguna manera a la película Five Nights at Freddy’s, una nueva aventura cinematográfica que bebe de su fuente original: un videojuego de terror que ha sido considerado una delicia para sus fanáticos en la consola.

La vida de una pizzería común y corriente cambia de manera radical cuando los personajes animatrónicos cobran vida y se convierten en asesinos. Esa es la idea muy básica del juego, que creó una base de seguidores muy potente en todo el mundo; la misma que quiere ver que trae esta aventura cinematográfica que se soñaba desde el 2015 y que tomó forma hasta ahora, bajo la supervisión del videojuego Scott Cawthon.

La cinta fue dirigida por Emma Tammi. Foto: Universal Pictures

La cinta, que acaba de estrenarse en las salas de cine del país sigue a un guardia de seguridad que descubre el peligro de trabajar en una pizzería. Fue dirigida por Emma Tammi (The Wind, Into the Dark: Blood Moon) y ha sido recibida de una manera aterradora por la crítica.



La cinta ha generado una discusión entre los críticos. Foto: Universal Pictures

“Está repleta de guiños al videojuegos pero con una trama genérica que puede decepcionar a los fanáticos”, escribió Ian Sandwell en Digital Spy. En contraste, Brian MacNamara en TLDR Movie Reviews reconoce que no es una “película revolucionaria ni mucho menos, pero entiende el juego y lo que lo hizo funcionar”.

Para Josh Korngut, de Dread Central, Five Nights at Freddy's' trata su material original con reverencia, pero llega a complicarlo demasiado. Mientras que William Bibbiani no tiene compasión, al decir que es una adaptación tediosa. “Emma Tammi dedica más tiempo a explicar por qué el juego da tanto miedo que a mostrarlo”.

Un punto de vista en el que está de acuerdo el crítico Brian Lowry de CNN, que la define como "Una extraña mezcla de terror, fugazmente inteligente en los primeros compases antes de atascar los engranajes en la recta final.

La película es protagonizada por Josh Hutcherson (Ultraman, La franquicia de Los juegos del hambre), Elizabeth Lail (You, Mack & Rita), Piper Rubio (Holly & Ivy, Inestable), Kat Conner Sterling (Tenemos un fantasma, 9-1-1), con Mary Stuart Masterson (Blindspot, Tomates verdes fritos) y Matthew Lillard (Chicas buenas, Scream).

