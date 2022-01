¿Qué tan amigos son Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina? ¿Realmente le gustan las cámaras al director técnico Reinaldo Rueda cuando está concentrado con los jugadores de la Selección Colombia? ¿Cómo juegan los sentimientos de competencia y humildad en el equipo más querido y seguido en el balompié nacional?

Esos son algunos de los interrogantes que pretende responder la serie documental Mi Selección Colombia, un proyecto que la plataforma de streaming Amazon Prime Video estrena el 28 de enero. una fecha clave, ya que coincide con el partido del combinado nacional contra el de Perú en las eliminatorias para el Mundial de Catar, que irá del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.

Pero ojo: no se trata de un recorrido por la historia o por los goles, sino de una narración más cercana a los entretelones que viven los jugadores y las experiencias que normalmente no hacen parte de la interacción con los hinchas.



“Lo que empezamos a hacer en esta serie fue seguir una línea de tiempo con algunos de los personajes (digamos, los protagonistas principales) partiendo de cosas cotidianas y sencillas como la relación de amistad y muy jocosa entre Cuadrado y Mina, muy de juegos, de risas y hasta de rap”, le explicó a EL TIEMPO Pedro Dávila, productor del proyecto a través de Miracol Media en alianza con AYA Sport y la Federación Colombiana de Fútbol.



Las cámaras registraron los entretelones de la Selección Colombia. Foto: Amazon Prime Video

Otro que se roba el show es Radamel Falcao García, que aparece como el alma del equipo y sirve como base a otra línea dentro de la narrativa que propone el documental en cada episodio: recorrer los lugares donde este jugador y otros comenzaron su historia con el balón, el deporte y el sacrificio que hoy los tiene jugando con los mejores del mundo. Una mirada íntima de la vida de las estrellas de la Tricolor que tienen una responsabilidad muy fuerte en sus hombros.



“También está el profesor Rueda, que llegó casi como un salvador en un momento en el que el equipo pasaba por una gran crisis”, agregó Dávila, y también confesó que una de las tramas que más le gustaron al desarrollar este proyecto audiovisual fue la que se enfocaba en el jugador Luis Díaz.

'Mi Selección Colombia' trata de conectar de una manera diferente con los seguidores del equipo. Más allá de la cancha y de los goles.

“Díaz aparece como la sangre nueva del fútbol colombiano y es interesante ver cómo va creciendo conforme van pasando los episodios de la serie (...). Realmente son como líneas de narración que se cruzan con imágenes de ese amor de los colombianos por el fútbol y la colaboración de una estrella como Maluma, fanático de este deporte y que aquí tiene el papel de narrador de todas esas historias”, complementa.



Pedro Dávila se emociona cuando habla de Díaz, el guajiro que hoy está en la mira de los grandes equipos del mundo, que no sonaba tanto en el radar de la mayoría antes de la Copa América.“Pero luego fue entrando en el equipo aquel joven que venía de La Guajira e hizo parte de la Selección Colombia indígena y que representaba al ciudadano de a pie y que, como decimos, hizo el viaje del héroe”.



¿Y cómo respondió el equipo? “Lo acogió con un apoyo incondicional y planteando que el combinado nacional está listo para reconocer el talento y darle la bienvenida, sin envidias o rencores”, reconoce el productor.

Juan Guillermo Cuadrado y Maluma Foto: Instagram: @cuadrado

Para él, Mi Selección Colombia trata de conectar de una manera diferente con los seguidores del equipo. “Más allá de la cancha y de los goles”, insiste.



Primeros planos de los jugadores abrazándose y rezando antes de un compromiso. Algunas tomas con la mirada seria, sentados, escuchado a Rueda dando instrucciones en un registro que parece por momentos la visión de un fisgón que tiene acceso a un lugar imposible.



La cámara se esconde por momentos y reaparece para encontrar el mejor ángulo de estos héroes del balón que precisamente los revela sin la esférica en sus pies y sin triunfalismos desmedidos.

Queremos que los amantes del fútbol entiendan que ellos trabajan con una disciplina y esfuerzo incalculables

TWITTER

“Mi Selección Colombia no es un serie acerca de que vamos a ser campeones, sino el reflejo humano de esos titanes que, en realidad, son seres humanos que la gente adora, critica y apoya. Queremos que los amantes del fútbol entiendan que ellos trabajan con una disciplina y esfuerzo incalculables (...). A veces los juzgan mucho, y los culpan cuando las cosas no salen bien. Para nosotros son nuestros héroes y aunque no hayan ganado –hasta ahora– un mundial, siempre nos hacen soñar”, opina emocionado el productor, y revela que no fue fácil la aventura de meterse en las entrañas del equipo.



“Lidiamos con el susto a las cámaras, con la llegada de Rueda y su equipo técnico, que en un principio no querían cámaras ahí encima, y, por supuesto, lidiamos con el covid, esperando muchas veces en una burbuja que nos dejaran grabar en los estadios para lograr este megaproyecto con 80 teras de material grabado y que ahora llegará a 240 países para que ellos descubran el amor, la fortaleza y las batallas del equipo”.



