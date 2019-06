Que aburrimiento nuestros goles y risas / El otro lado

Celebrar el fútbol y reír sobre los otros nos hace felices, parece.



El ‘rating’ de la Selección es de 20 puntos. No hay nada que le gane. Poco importa que el narrador sea un gritoncito que dura diciendo gol como un minuto sin nada que agregar.

Hernández Bonnet lo hace correctamente, las cifras de la señora Granziera son coherentes y el invitado Rubén Capria aporta excelencia por datos, saber y tono de voz. Una transmisión de Caracol en lo correcto, pero sin crónicas ni reportajes.



Este buen ‘rating’ nos indica que somos una nación desesperada por unirnos en algo para ser exitosos, y que el fútbol ha logrado convertirse en eso que nos junta.



Ahí no hay polarización, solo el deseo de celebrar y celebrarnos en nuestra alegría y nacionalismo; solo queda la voz disonante del Uribe del fútbol, el señor Vélez, que sigue peleando contra Pékerman, tanto odio expulsa oyentes.

Donde la cosa raya en lo grotesco es en los modos de celebración. Caracol da el paso a chicas guapas que solo saben decir lugares comunes, gritar ‘¡viva Colombias!’, pedir histerias. De eso de periodismo o crónica o historias, nada.



Y lo peor, demuestra que en Colombia somos una manada de borrachos, eso es todo lo que muestran: colombianos que pierden el sentido vía alcohol y con la excusa del fútbol.



Y para rematar, los colombianos ganamos un partido y soltamos el troglodita que llevamos dentro, que se nos sale vía memes y tuits para agrandarnos y despreciar a los rivales. Se nos sale el narco que llevamos dentro y lo ejercemos con pletórica alcohólica.



Y de la borrachera arrogante del fútbol pasamos a las risas histéricas, sobreactuadas, machistas y cuenta chistes de ‘Un bandido honrado’. Y si le va decentemente en el ‘rating’, es porque a los colombianos les gusta reír viendo chicas carnívoras, hombres feos ejerciendo un machismo tierno, griteríos como actuación, chistes como diálogos y situaciones sinsentido como argumento.



El que una comedia tan patética nos guste no habla mal de Caracol, ellos quieren ‘rating’ a la fácil y lo logran; tampoco es un mal chiste de ‘Sábados felices’, ya que su mal humor es ahora tendencia nacional en radios y televisión; es una prueba irrefutable de que los colombianos no tenemos buen humor. Ahí nos mostramos como ese país patético que no solo sabe gozar a costillas de los otros.



El mal humor es asumir que hacer reír es un asunto para ejercer y exponer el ‘bullying’, la montadera, el morbo, la sexualización, el machismo, el racismo, la homofobia, la pobreza idiomática, la parodia burlesca, el grotesco cotidiano.



Si tuviéramos buen humor, nos reiríamos de nosotros mismos, practicaríamos la autocrítica, seríamos capaces de pensarnos en la risa. Por ahora, solo nos queda fútbol para emborracharse y chistes flojos para reír. Vaya patria tonta.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com