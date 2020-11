Pura emoción: ‘gamers’ y ‘Omer’

Nuestra época es la del capitalismo emocional; por eso, la marca que guía todo es la de los gamers y la ilusión que nos moviliza es la del amor romántico a lo Omer, la telenovela turca.

Gamers. El sujeto cultural de nuestro tiempo es el gamer. Él es el genio de nuestra tribu. Lo dice Baricco en The Game, ese libro que todos debemos leer. Lo dice la vida: todo es un juego. Lo dice lo digital: todo es likes y puntos. Lo dice el mercadeo: consumir para ganar puntos.



Por eso es interesante que Canal Trece haya hecho una serie sobre los gamers.

Cinco personajes, cada uno con una historia que contar y muchas ganas de jugar. Las preguntas que guían el relato son: ¿cómo es trabajar de videojugador? ¿Es tan fácil videojugar? ¿Se puede vivir de jugar?



El resultado es una serie melodramática sobre los modos como los gamers deben convencer a sus padres de que lo de ellos es serio, auténtico y una posibilidad de ser autónomos económicamente.



Pura televisión en planos, narrativa y personajes. Y eso no está mal, solo que dicen que es para Instagram, y de Instagram, poco, pura televisión.



Omer, sueños robados es una telenovela turca, va en la tarde y tiene un rating alucinante, ha llegado hasta el 4.º puesto, con 6 puntos.



¿Qué de raro tiene? Nada, es de las de antes, pero en fascinantes paisajes árabes.

Omer es melodrama puro, amor-odio, sacrificio, suspiro y deseo.



La historia de Omer, un pequeño que fue secuestrado y es hijo de un empresario muy rico, tiene a Meryem, la hermana adoptiva de Omer, que hará hasta lo imposible para protegerlo de Durmús, quien busca venderlo al mejor postor.



Lo de siempre: La historia de “una mujer que se enamora de un hombre que no la ama y ama a otra y hace todo lo posible para que sea suyo”.



La misma historia de siempre, pero con personajes árabes, o sea, con poca libertad y mucha obediencia a la tradición cultural y religiosa, que es contra la que hay que luchar; los paisajes enigmáticos y seductores de lo árabe: ese imaginario construido por los relatos mágicos de Las mil y una noches.



Y los televidentes dicen que es “una novela muy buena que nos deja una enseñanza”, que tiene personajes encantadores y que, a diferencia de las colombianas, “no tiene contenido vulgares” de sexo y drogas.



Poco importa que, como escribe un televidente, los malos son insoportables porque todo les sale, los buenos son muy bobos y buenos, y sea una historia repetitiva, incoherente, con situaciones tontas y una protagonista que llora en todos los capítulos.



A pesar de todo, un televidente la recomienda porque, dice, “me emocioné”.

¿Qué emociones? Rabia, estrés, justicia y ensoñación. “Lo que más me gusta es que es una historia de amor muy linda, sin necesidad de escenas fuertes”. Happy end.



Entre estos dos extremos se mueven nuestras emociones capitalistas: la adrenalina gamer y el amor romántico.



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo orincon61@hotmail.com.