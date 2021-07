Lala y sus tres jóvenes caballeros del teatro

En Lala's spa, la protagonista, Lala, interpretada por Isabella Santiiago, está rodeda por tres hombres que la quieren. Dos de ellos, Francisco (Ricardo Mejía) y Kevin (Ernesto Ballén) saben que ella es transgénero y la defienden incondicionalmente. Juanca Platz (Víctor Tarazona) está enloquecido con su belleza y su amor es muy a su estilo.



Los tres actores se han nutrido del teatro y hablan de su trabajo.

'La gente decide cómo quiere ser'

En las escenas de saltos y huidas, es fácil pensar que Ricardo Mejía haya tenido contacto con la escuela circense.



Pero no. Los ‘malabares’ de Mejía –Francisco Ponce de León en la telenovela Lala’s Spa–, para escapar del peligro (como pasar por debajo de las piernas de sus atacantes y sus saltos sincronizados), los aprendió en el Teatro Libre de Bogotá, en la clase de cuerpo y movimiento. “Durante tres años adquirí todas las herramientas para expresar y solucionar”.



Mejores maestros no pudo tener: Germán Moure, Ricardo Camacho, Lidia Esther Jiménez y el recientemente fallecido Jorge Plata, pesos pesados de esta casa teatral.



Su personaje en Lala’s Spa ha ido teniendo una evolución importante. Al principio era insoportable por ser tan ‘gomelo’.



Pero Lala; su mamá, doña Nelsy, y la gente del barrio donde se desarrolla la historia y al que debió ir a esconderse cuando lo acusaron de fraude lo fueron cambiando.



En el 2007 empezó su carrera en el Libre, y también estudió en la Casa del Teatro, entidades que le dieron las herramientas para que cuando llegara a la audición de Lala’s Spa estuviera a punto.



“La hice de manera orgánica. Me contaron que la protagonista era transgénero y que Francisco se enamoraba de ella. Presenté mi prueba y ya. No le veo nada de malo a que la gente decida ser como quiere ser. Hay que convivir en la diferencia. No fue un personaje desafío, fue muy chévere el trabajo, con un Francisco con muchos matices y con la envergadura de ser protagonista”, dice.



Sabe que en un principio su Pachito fue catalogado de personaje cliché. “Pero tuvo desarrollo y un arte dramático dentro del género. Ha podido mostrar su humanidad, transmitir emociones, que el público sienta su drama, sin olvidar su gracia. Estando con Lala se dio cuenta de que nunca fue querido por nadie, ni siquiera por su familia, que solo le pide plata. Ella le muestra que se quiere por las acciones, la solidaridad y el compromiso”.



En el fondo sabe que la ama, aunque en sus sueños se aparezca su papá (representado por Santiago Bejarano) y le cuestione que quiera, para él, a alguien “diferente”.

Todos quieren un amigo como Kevin

Más allá de su interpretación de Kevin, al actor Ernesto Ballén lo que más le ha sorprendido de su personaje es encontrar en sus redes sociales muchos mensajes de personas LGBTI, que le dicen que ojalá hubieran tenido en la vida un amigo como el de su caracterización.



(Le puede interesar: ‘Escribir la novela ‘Lala’s spa’ fue un canto a la tolerancia’)



Porque, según la narración, Kevin ha estado con Lala desde que ella era Lalo, es decir, desde niños, siempre juntos y siempre sabiendo quién era su amigo y qué quería para su vida.



Nutrido del teatro, Ballén estuvo hace poco en La nena, teatro por capítulos, y en televisión ha participado en La esquina del diablo, La nocturna y Amor sincero, entre otras producciones.



Para Lala’s Spa tuvo que sacar a relucir todos los dichos que se había aprendido en la vida y tomar muchos más, porque esa es su principal característica: relacionar cada cosa que le pasa o que ve con una de estas frases.



Y su relación con el barrio (el eje de la serie) la trajo de su propia vida: “Crecí en el sur de Bogotá, muy arraigado a los juegos en la calle con los amigos, cuando no había tanto peligro y los hijos eran de todos en la cuadra. En la novela se ve eso, la camaradería entre la gente de la tienda, la peluquería, la carnicería”.



Kevin, por su parte, es el buen tipo, colaborador, bueno, positivo, a pesar de las dificultades, y con un gran sentido de la vida; el polo a tierra de Lala en muchos aspectos y de malas en el amor.



“Yo sí creo que esta novela es diferente, les apuesta a varios amores por una persona independientemente de su sexo, y dejando claro desde el principio quién es ella. Hasta ahí llegó la discusión”, agrega.



Hombre de familia, Ballén tuvo mucho cuidado con su bebé recién nacido mientras grababa en pandemia. “Empezamos antes de la declaratoria de la emergencia y retomamos con todos los problemas que ya había. Eso nos obligó a trabajar con más cuidado, pero hasta en esos momentos se vio el amor por esta producción, todos nos rodeamos por nuestro bien y el de la serie, por contar esta historia de la mejor manera”.

La improvisación, el tesoro de Víctor Tarazona

Víctor Tarazona es Juanca Platz en Lala’s Spa, un enamorado de Lala que está convencido de que esta mujer, que lo busca solo para rescatar el dinero que la gente de su barrio invirtió en la financiera que ahora dirige Platz, delira por él.



(Tal vez quiera leer: ¿Por qué se hizo famoso el actor Diego León Ospina con ‘Cusumbo’?)



Su personaje, sin duda, es el que más genera risa. Platz siempre hace muecas, se intoxica con un vaso de agua y se le brotan los ojos y la piel, y tiene un diseño de sonrisa bastante exótico, que llegó gracias a un aparato especial que le pusieron en los dientes.



Todo lo sabe y todo lo puede, pero no sabe nada y todo le da miedo y le sale mal. Y Tarazona, de 30 años y licenciado en actuación, dice que le debe a su énfasis en improvisación “construir en el momento, en el instante”.



Agrega: “Cuando vi improvisación teatral quise saber más. Mi monografía de la carrera fue sobre este tema, que me abrió un mundo de posibilidades. Luego tuve oportunidad de irme a una gira larga con un grupo teatral y aprender más”.



Su personaje va entonces por este lado, que es el cómico, y cómo ve el mundo, lleno de nerviosismo e inseguridad, pero que él piensa que es todo lo contrario. “Me escucho lo que digo. Hay un texto base y también construcción con los directores y compañeros, y sale el conjunto”.



De hecho, es uno de los actores de la producción que más tienen relación con el público a través de las redes sociales, y las frases más comunes del personaje, como “I am sexy and I know” (“soy sexi y lo sé”) y “¿De qué me hablas, viejo?” son repetidas. “Qué malo tan bueno es usted”, le dicen mucho.



“Yo pienso que de todas maneras, con todo y lo perdedor que es, el personaje sale de lo espontáneo y hasta llega a ser sorpresivo y lindo”.



Tarazona, que ha hecho producciones como El paseo 4, La de Troya y Los hinchas, dice que las dos disciplinas, la del audiovisual (televisión y cine) y la del teatro, lo apasionan. “En esta última está el puro presente, pero ambas permiten practicar qué funciona y me parece bien que se den la mano”.



Sin saber quién es Lala, Juanca Platz seguirá enamorándola y abriéndole su mundo, que está entre lo medio legal y lo absolutamente ilegal. Con él, ella tiene dos misiones: recuperar el dinero invertido de la gente del barrio y llevarlo a entender que sin solidaridad no hay nada en la vida.



CULTURA

EL TIEMPO