‘O11CE’, el planeta fútbol para jóvenes soñadores

Decir que una serie juvenil ha sido vista por 47,4 millones de personas en Latinoamérica, desde su estreno en 2017, no es poca cosa. Pero tampoco lo es que esa serie se transmita en más de 20 países de Europa, África y Asia y que haya sido doblada a más de 16 idiomas.



Se llama ‘O11CE’, y su temática, aunque universal por el carácter global que ha tomado el fútbol, toca directamente la idiosincrasia y el talante de los latinoamericanos, donde este deporte mueve masas, pasiones y dinero.

La serie cuenta la historia de Gabo, interpretado por el actor argentino Mariano González, un joven de Álamo Seco, un pueblo de Argentina, y quien por su talento para el fútbol va tras el sueño de ser un jugador profesional. Gabo es fichado por el equipo Los Halcones Dorados y allí empieza una nueva etapa de su vida, con amistades, desencuentros e historias de superación.

‘O11CE’ acaba de estrenar su tercera temporada por el canal Disney XD Latinoamérica y tendrá la aparición de figuras de clubes como Juventus y el Atlético de Madrid y el director técnico argentino Carlos Bianchi, entre otros. EL TIEMPO habló con su protagonista y con el nuevo integrante del elenco, Gaby del Castillo, un joven español que representará al antagonista en la serie.



¿Por qué es diferente ‘O11CE’ a otras series sobre fútbol? ¿Por qué hay que verla?



Mariano González: Creo que más allá de las otras series que ha habido, el fútbol es una temática poco explorada por el cine y la televisión. Una de las cosas que esta serie le agrega al mundo de la televisión es mostrar el fútbol de una manera profunda y verosímil, porque los personajes son reales, las locaciones son reales, las grabaciones del fútbol son ciento por ciento reales. A los niños y jóvenes les da como una especie de microscopio para ver el mundo del fútbol de una manera real y verosímil.



Por otra parte, la historia es sencilla: se trata de un chico que deja su pueblo, que quiere seguir sus sueños y ser un futbolista profesional, una historia universal, pero la manera en que la serie la explora es original, porque hay muchas temáticas involucradas. Por ejemplo, la tecnología, el rol que la tecnología juega hoy en la vida de los niños y jóvenes. El tema de las chicas, en este caso el equipo de ‘volei’ (voleibol). Es decir, no se limita al mundo del fútbol sino que explora brevemente otros deportes.

Una de las cosas que esta serie le agrega al mundo de la televisión

es mostrar el fútbol de una manera profunda y verosímil, porque los personajes son reales FACEBOOK

TWITTER

¿No es machista mostrar que el fútbol es para niños y el voleibol, para niñas?



Mariano González: No intentamos mostrarlo de esa manera. Es más, en la serie viene una jugadora italiana al elenco este año y justamente ella es jugadora de fútbol (Bianca Zero, y su personaje se llama Delfina) y explora un poco esas dificultades que a veces tienen las chicas con el estereotipo de que el fútbol es solo para varones. Ella, su personaje, y ella como jugadora y actriz, viene justamente a romper ese esquema y a mostrar cómo en realidad el fútbol no es un deporte limitado al género, y Los Halcones la reciben con los brazos abiertos.



En pocas palabras, ¿cómo describe a su personaje?



Gaby del Castillo: Mi personaje, Ulises, va a dar mucho que hablar porque va a ser la competencia directa de Gabo, y a impedir que él cumpla su sueño. Lo describiría como alguien que quiere todo para él, conseguirlo de cualquier forma; si tiene que pisar a alguien, lo va a hacer, y está muy protegido por su madre. Es un chico un poco egoísta, ya lo irán descubriendo.



¿Por qué decidió actuar en ‘O11CE’?



Gaby del Castillo: No conocía la serie cuando me llamaron para presentarme al ‘casting’ y cuando me fui informando un poco de la historia me llamó la atención participar. Es como dice Mariano, porque la serie recoge muchos valores y creo que enseña muchísimo a los chicos y a las personas. Creo que mi personaje le va a dar un lado oscuro a la serie, para que las personas eviten ser así. Creo que puedo demostrar y enseñar cómo no tiene que ser una persona para conseguir sus sueños.



¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir la serie?



Mariano González: Creo que abarca muchas temáticas y si yo, Mariano, tuviera que elegir una, diría la idea de ir tras un sueño, de hacer en la vida algo que a uno verdaderamente lo apasiona, no caer en lo fácil o lo cómodo. Ese es el tema que a Mariano le llama la atención, cómo, a través de mi personaje y de otros personajes, estos chicos se encuentran ante el conflicto de tener adelante una gran vida y el riesgo de seguir sueños que son muy complejos y, sin embargo, elegir esa ruta, y darse cuenta de que más allá del objetivo lo importante es el camino.



Los personajes maduran, se transforman con cada temporada. ¿Le pasa igual?



Mariano González: Sí, Gabo crece muchísimo a través de esas tres temporadas. En principio nos encontramos con un chico joven y, más allá de sus valores humildes y toda su ‘hambre’, con falta de experiencia en lo que es el mundo. Entonces, al dejar su hogar, Gabo se expone a una realidad más dura, difícil y compleja y esa trayectoria le da una madurez que hoy en día lo hace poder encarar, verdaderamente y de lleno su sueño, que es convertirse en jugador profesional, en un momento en el que ser profesional en el fútbol no es nada fácil.



Ha trabajado con artistas de la talla de Ana Belén, por mencionar alguno. ¿Qué ha aprendido de esa experiencia?



Gaby del Castillo: He aprendido, sobre todo, a ser humilde como actor, porque es un personaje increíble y he aprendido que todo tiene que ir con calma, poco a poco; siempre hay que estar aprendiendo del trabajo, en este caso como actor, siempre hay que estar recogiendo información, leyendo, seguir aprendiendo; y nada, la experiencia de haber trabajado con ellos, increíble, y espero volver trabajar con ellos.



¿Cómo fue el proceso para ingresar al elenco?



Gaby del Castillo: Me llamó mi representante un día, me comentó que había una prueba para Disney, aún yo no sabía el nombre de la serie, y me propusieron el personaje, me explicaron un poquito cómo era. Yo dije, perfecto, yo lo preparo, y me comentaron que tendría que irme a rodar a Argentina y a mí eso me llamó muchísimo la atención, salir de lo normal, salir de mi ámbito. Entonces me presenté al ‘casting’ y tiempo después me llamó mi representante y me dijo: pues, nada, que te vas a rodar por Argentina, y ahí mi cabeza explotó y con ganas de ir para allá, empezar a grabar, poder crear ese personaje, toda la gente que conocí allí, fue increíble.



¿Qué percepción tienen sobre el ‘streaming’ y los cambios en la televisión? ¿Creen que los medios tradicionales desaparecerán?



Mariano González: Es difícil pensar que hay una respuesta correcta, pero creo que sí, la televisión de a poco va a desaparecer y el ‘streaming’ se va a convertir en la manera de consumir contenido más popular. Simplemente, porque es más específica para lo que el consumidor quiere.



Gaby del Castillo: Sinceramente creo que el ‘streaming’ va a seguir subiendo, ya que en este momento está bastante arriba. A mí me daría pena que el método tradicional se perdiera, porque no sé, es como surgió todo. Pero nunca sabes lo que va a pasar. Un día pasa algo y al día siguiente pasa todo lo contrario. Y lo que venga, pues vendrá.



ORLANDO RESTREPO ESCOBAR

Editor Redacción Domingo

EL TIEMPO