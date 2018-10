‘A Faithful Man’, la cinta que brilló en San Sebastián

La relación de una pareja se complica cuando ella (Marianne) deja a su esposo (Abel) por su mejor amigo y de quien está embarazada. Ocho años después regresa luego de que este último muere. Este es el tema de la cinta ‘A Faithful Man’ (‘L’Homme Fidèle’, título original), que despertó los mejores elogios y comentarios en el reciente Festival de Cine de San Sebastián.

La película la dirige el joven realizador Louis Garrel, quien también hace el papel de Abel. Su esposa, Laetitia Casta, interpreta a Marianne, y cuenta también con la participación de Lily-Rose Depp, hija del reconocido actor Johnny Depp. Garrel cuenta para su filme con el conocido actor y guionista Jean-Claude Carrière, quien trabajó con el mítico Luis Buñuel y fue el guionista de ‘El discreto encanto de la burguesía’ y ‘Ese oscuro objeto del deseo’.



¿Louis, cómo fue el rodaje?



La película la rodé en cuatro semanas. Tenía poco tiempo. Se trabaja durante dos años en un guion y luego el rodaje va muy rápido. Cuando tienes un presupuesto pequeño, hay que preparar mucho con antelación. Como era un tema que trataba las relaciones con dos mujeres, todo tenía que plantearse como un folio en blanco, muy ligero; para eso hay que trabajar mucho, contrariamente a lo que pueda parecer.



¿De dónde esa necesidad de actuar junto a su pareja?



Hay algo en ella. Una actriz tiene dos personalidades, una en la vida real, y sobre un escenario siempre descubres una nueva persona. Laetitia tiene esa ingravidez, ese dominio de sí misma que no conocía. Si logra hacerlo tan bien es que en lo profundo de sí misma es así. Es una teoría que tengo.



¿Cómo encajaron ambos como creadores del filme?



Con Jean-Claude hablamos mucho al principio y, como tiene tal virtuosismo, nos acomodamos bien. Yo no sabía que cuanto menos ponemos en términos de precisión psicológica, más libertad tendrá el actor y así el espectador podrá trabajar la imaginación. Los actores, y en concreto Laetitia, tenían miedo de sus personajes, no comprendían sus motivaciones interiores, ya que no estaban en el guion. El personaje, a veces, actuaba de manera muy brutal y, en cierto modo, durante seis meses de ensayo logró hacer ese personaje humano, ni bueno ni malo, sino humano, creíble.

Dos actrices de moda

Lily-Rose Depp y Laetitia Casta, ambas actrices y modelos, también cuentan algunas de las claves de sus personajes, de un filme en el que las mujeres “deciden y mandan, y los hombres son elementos complementarios”, según comentaba el propio Garrel.



¿Cómo fue la construcción de sus personajes?



Lily-Rose Depp (LRD): Son dos personajes muy complejos; al comienzo me costó un poco de tiempo, tuve que pensar, que hablar con Louis para comprenderla bien, para humanizarla. Creo que es importante respetar a tu personaje. Pensé en mi propia vida, en situaciones que podían hacerme sentir así. Y pensar y relacionar mi personaje con cosas de mi vida, sobre todo no juzgarlo, me hizo que pudiera hacer el papel con el máximo respeto e integridad.



Laetitia Casta (LC): A veces fue difícil. Sinceramente tenía confusión con mi personaje, no sabía si yo era Marianne o si Marianne era yo. Creo que eso es lo que quería el director, y sabía bien lo que estaba haciendo.



¿Cómo fueron las relaciones con el director Garrel?



LRD: Fue interesante, nunca me había dirigido alguien que, al mismo tiempo, también actuaba en la película. Para mí fue todo un desafío, pero también creo que el hecho de que actuara lo ayudó a comprender este lado de la ecuación; estar al otro lado de la cámara ayuda a comprender mejor los personajes.



LC: A mí me sorprendió el rodaje en el set porque trabajaba con el director y también con el actor. Era complicado y me confundía un poco porque a veces estaba jugando conmigo y dirigiendo al mismo tiempo.



¿Y cómo resultó al final?



LRD: Estás hablando y construyendo tu personaje, y él delante, y se crea una conexión muy potente entre personajes, con respeto, y fue genial. La verdad, Louis tiene las cosas muy claras y tenía la historia completa en la cabeza, eso fue muy útil. Puede que a veces pareciera que no entendía bien lo que pedía, pero ahora que veo el resultado lo entiendo completamente.



LC: El talento de Louis es ser capaz de dirigir y dar el salto a actuar en un segundo. Nunca he visto algo así antes. Además es que tiene oído de músico. Es como si oyese la música, el fraseo en los diálogos, el cómo nos movemos, y si no oye exactamente esa música que espera escuchar, paramos todos. ¡Es como un director de orquesta!



