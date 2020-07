Protagonista de 'Roma' lanza su canal de YouTube

Yalitza Aparicio rompió estereotipos cuando se convirtió en la protagonista de la premiada película Roma, de Alfonso Cuarón, no solo con su sencilla y maravillosa figura, sino con una actuación tranquila que le mostró al mundo las desigualdades sociales de su país, México, así como de muchos otros en los que el trabajo de la empleada doméstica siempre ha sido subvalorado.

Y ha sido ejemplo para muchas mujeres de América Latina el de esta profesora de jardín que no solo dejó entrever una dura realidad, sino la sencillez por la que se puede andar por la vida.



Ha sido portada de grandes publicaciones, ya es miembro de la Academia de Hollywood, luego de haber sido nominada al galardón de mejor actriz por Roma y también embajadora de buena voluntad de la Unesco.



Ahora lanza su propio canal de YouTube, presentándolo como “Lo que hago, lo que pienso y lo que defiendo… lo que soy”. Su idea es hacer un trabajo de reflexión “conociendo nuevas historias, lugares y personas”, según publicó Forbes México.



También, se ha dedicado a causas sociales y hoy es un referente para muchas jóvenes que no cumplen estándares de belleza, pero que han visto en ella un motivo de superación sin alejarse de sus raíces ni de sus tradiciones.



Además, en mayo fue columnista del The New York Times, con el escrito 'En México, Roma encendió el fuego por los derechos de la trabajadora'. De este modo, se logró que el gobierno de ese país reconociera el trabajo de más de dos millones de personas en esta condición.