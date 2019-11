Protagonista de 'Doctor Sueño' habla del terror que tiene la película

Da pánico recordar el rostro desencajado de Jack Nicholson en El resplandor. El fallido escritor que acepta cuidar el hotel Overlook durante el invierno se ha convertido en un monstruo y persigue con un hacha a su mujer y su hijo, el pequeño Danny, que tiene habilidades psíquicas.

‘Here’s Johnny’ (‘Aquí está Johnny’) se popularizó como la frase que encierra la locura, la adicción y el terror de la película que en 1980 dirigió Stanley Kubrick, basada en la novela homónima de Stephen King.

Es el mismo miedo que siente en la ficción Danny, ya adulto, y quien no ha podido superar los traumas de esa estancia en el Overlook.



“Conocimos a un niño problemático, acechado por los demonios que habitaban en ese lugar. Él aprendió a manipularlos y a encerrarlos muy profundamente. Tal como sucede ahora con su alcoholismo, está tan arraigado en su vida que no puede lidiar con la adicción. Por eso ha regresado para ponerle fin a su martirio”, cuenta Ewan McGregor, quien interpreta a Dan Torrance en Doctor Sueño (Doctor Sleep), filme que transcurre 40 años después de los hechos de El resplandor.





En la película del director y guionista Mike Flanagan se reactivan los poderes psíquicos de Dan, una parte de su ser que había mantenido oculta y en el pasado.

Es lo que han denominado el ‘resplandor’ (habilidad psíquica de ver y conectarse con fenómenos paranormales). Ahora, además de intentar superar sus traumas personales, deberá ayudar a otros niños y jóvenes que como él son perseguidos por los demonios.



McGregor charla acerca de la historia y de su personaje en Doctor Sueño, que se encuentra en las salas de cine del país, en esta entrevista cedida por Warner Bros.



¿Qué lo sedujo de la historia escrita por Stephen King?

Pienso que más que las fuentes originales –la novela de King o la película de Kubrick–, para mí fue la historia de Danny y esa idea de que ha tocado fondo.

Es la oportunidad de explorar el viaje de un alcohólico en recuperación, y eso es algo que no había hecho antes. Realmente me gustó.



¿Conocía previamente el trabajo de Stephen King?

Había leído algunas de sus novelas. La que más recuerdo es Christine, a la que llegué cuando estaba en un montaje teatral del colegio. No soy un amante del género del terror, así que no he visto muchas de las adaptaciones de sus libros.

Leí Doctor Sueño después de que vi el guion y me gustó mucho. Así que volví a El resplandor y créeme que lo disfruté mucho más: porque ahí está lo que necesita un actor para preparar el trasfondo de un personaje como Danny.



¿Qué sucede con Danny entre los hechos de El resplandor y Doctor Sueño?

En la novela, Dan habla de la muerte de su madre y cómo eso lo llevó al límite. Ahora está huérfano y solo, ahí es cuando viene lo de la bebida, se convierte en un vagabundo que va de pueblo en pueblo, trabajando como auxiliar médico en los hospitales. Hará lo que sea para mantener controlados sus sentimientos.



Cuando inicia su recuperación, Danny no solo intenta superar su alcoholismo, sino dejar muy atrás su habilidad psíquica…

Ahí es cuando aparece Abra, una jovencita con poderes parecidos a los de Dan y le da razones para lidiar con su ‘resplandor’ y reavivarlo ahora. Eso es como enfrentar el peor de tus miedos, creo yo.

También deberá combatir a dos peligrosos seres que quieren apoderarse y exterminar el ‘resplandor’, y la única forma es dejando que su parte psíquica viva de nuevo, pero él no quiere.



Eso le permitirá usar sus habilidades en el trabajo en el hospicio.

Él descubre que puede usarlas con personas que están a punto de morir. Los puede consolar y ayudar. Así se convierte en el Doctor Sueño.



Y el ‘resplandor’ es ese don que él y Abra comparten.

Es un poder psíquico, verdad, pero un poco distinto para cada uno de ellos. Abra está en un nivel superior, más poderoso, y con habilidades distintas en ese reino, donde hay una variedad de fortalezas y debilidades.



