Protagonista de 'Bohemian Rhapsody' tiene familia colombiana

El actor Rami Malek estuvo en España para promocionar la película sobre la banda Queen, 'Bohemian Rhapsody', de la que es protagonista, y para hablar de su carrera.

Durante una entrevista en el popular programa de televisión El Hormiguero, el actor sorprendió al presentador Pablo Motos con algunas frases en español.



"Hay una curiosidad sobre ti y es que tienes un hermano gemelo", le dijo Motos. Ante esto, Malek le contestó en español: "sí, soy gemelo". Luego, Motos le preguntó de dónde viene su acento y si conocía a alguien que hablara español.

El actor no entregó más detalles sobre su relación con Colombia, pero sí sobre su hermano gemelo.



"A mí me gustaba actuar y, una vez en el colegio él tenía que hacer un examen de griego que era hacer un monólogo y él no era muy bueno en eso. Nos cambiamos de ropa y lo hice yo. Entré a la clase y dije: me llamo Sammy e hice el monólogo... todo el mundo aplaudió y la profesora me preguntó que dónde había aprendido a hacer eso y solo le dije que era mi pasatiempo", explicó Malek en la entrevista.



Además, contó que se hizo pasar por su hermano en diferentes ocasiones.



