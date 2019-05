'Humanizar a los personajes permite que la cinta sea más emocional'

Suena fácil eso de construir un personaje para la gran pantalla a partir de un referente que apareció en un filme animado 27 años atrás. El actor Mena Massoud pudo verlo más de 20 veces durante su infancia y adolescencia, y justo cuando le confirmaron que había sido escogido como el nuevo Aladdin, optó por no volver a ver ese clásico de Disney.



“Una de las cosas que intentamos hacer en la película fue darle capas a la historia y que estuviera, de cierta manera, adaptada a los tiempos que vivimos hoy: Jasmine, por ejemplo, es una princesa fuerte y empoderada”, cuenta el protagonista de la película Aladdin acerca de su enamorada –interpretada por la actriz Naomi Scott–.



Aladdin, que ya se encuentra en las salas de cine del país, retoma con actores reales el relato clásico animado de 1992, en el que un joven ladronzuelo intenta cambiar su suerte. En ese camino conoce al Genio y se enamora de la hija del sultán, la bella Jasmine.



Massoud, que conversó telefónicamente con EL TIEMPO, se preparó durante dos meses para asistir a las audiciones en las que finalmente saldría como el escogido.

“Yo estaba feliz de presentar audición para Guy Ritchie –quien dirige el filme y es recordado por películas como Snatch: cerdos y diamantes, la saga de Sherlock Holmes o RockanRolla–, que tiene un estilo en el cual les permite a los actores dar sus apreciaciones sobre el personaje; ahí me sentí muy libre, pero al mismo tiempo estás controlado y muy dirigido”.

Marwan Kenzari como Jafar, un malvado hechicero que crea un plan perverso para derrocar al Sultán y gobernar Agrabah. Foto: Disney

Aladdin es el primer gran papel de Massoud, un egipcio de nacimiento y canadiense de crianza, cuyo rostro ha figurado como personaje secundario o antagonista en distintas producciones televisivas como Open Heart, The 99 y la versión de Jack Ryan. Con 27 años de edad, ahora comparte en esta superproducción de Disney con el versado y carismático Will Smith, que interpreta al impredecible Genio.



“Creo que lo más importante del Genio es su autenticidad, y lo tenía claro Will Smith, y es por lo que también se recuerda a Robin Williams (que le prestó su voz al mismo personaje en la cinta animada). Tú puedes hacerlo aparecer y desaparecer, y siempre será un ser inspirador, increíble y muy sofisticado”, asegura Massoud.



Sin duda, la selección de Smith como el Genio es de los grandes aciertos de la producción; “su potente capacidad cómica se reafirma en su recreación del Genio de la lámpara. Su carisma es tan grande, ayudado por unos asombrosos trucajes que consiguen que, ahora sí, el apogeo de efectos especiales esté justificado, que la película lata cuando está en escena y se adormezca cuando está ausente”, aseguró el portal especializado en cine FilmAffinity.

Para Massoud, compartir con el cantante y actor dos veces nominado al Óscar, por sus desempeños en Alí y En busca de la felicidad, fue un descubrimiento constante. Tal como le sucede a Aladdin con el Genio en la ficción.



“Cuando aparece el Genio en la película, nadie sabe quién es, así que cuando nos encontramos, desarrollamos una relación juntos. Es algo muy auténtico y similar a lo que pasó entre Will y yo en la realidad. No lo había conocido antes; sabía de él por las historias que había escuchado, muy parecido a lo que le sucede a Aladdin con el Genio en la película, y sobre los relatos fantásticos de su existencia”, recuerda el actor.

La crítica está radicalmente dividida en torno de la nueva versión de Aladdin, que, sumada al Rey león y la cuarta parte de Toy Story, es una de las grandes apuestas familiares de Disney para el 2019.



The Hollywood Reporter opina que “esta es una versión de Aladdin políticamente correcta para los tiempos que corren. Lo único que falla es la magia, un pequeño problema si tenemos en cuenta que uno de los protagonistas de la película es un genio”.



“Lo que queda es la labor mecánica, anticarismática de un cineasta facturando un encargo sin la menor implicación (...), convirtiendo lo que antes era brillante creación animada en un apresurado efecto especial”, comentó en la otra orilla El País de España.

Jasmine y Aladdin, durante la interpretación de 'A Hole New World'. Foto: Disney

Al contrario, Mena Massoud cree que la presencia de Ritchie en el filme fue un acierto, pues “trajo sus años de experiencia a esta creación. Mucha gente piensa que él fue una elección extraña para la historia, pero, al contrario, pienso que es perfecto porque fíjate en que las historias que ha traído a la vida en el pasado están basadas en crimen, y este es el relato de un ladrón intentado sobrevivir”.



En Colombia, la película ya ha sido vista, desde su estreno la semana pasada, por casi medio millón de espectadores, y en Norteamérica recaudó 116 millones de dólares en tres días en las salas de cine. Aladdin promete convertirse en un éxito de taquilla.



“La historia y muchas de las cosas que ves son como las de la original, pero nosotros reimaginamos algunos aspectos. Tener la posibilidad de humanizar a los personajes nos permite que la trama sea más emocional. Espero que la gente se sienta más involucrada, porque son cosas que viven personas como cualquiera de nosotros”, acota Massoud.

Sofía Gómez G.

