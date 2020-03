‘Prometo volver’: el dilema de las madres entre los hijos y su carrera

Sarah es la única mujer astronauta seleccionada para un exigente programa espacial que busca ir a Marte. Pero también es la madre soltera de Stella, su hija de siete años. La vida de ambas cambia para siempre cuando Sarah es reclutada para una misión que la llevará lejos del planeta durante todo un año, poniendo a prueba la relación entre madre e hija, quienes deberán sobrevivir, en más de un sentido, al peligro de la misión.

Protagonizada por Eva Green (‘Casino Royale’, ‘Sin City’, ‘Miss Peregrine’, ‘Penny Dreadful’) y Matt Dillon (‘Crash’, ‘Loco por Mary’, ‘La casa de Jack’), ‘Prometo volver’ se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), y más adelante hizo parte de las selecciones oficiales de los festivales de San Sebastián 2019 y de Róterdam, entre otros. Fue galardonada con el Premio Especial del Jurado en San Sebastián, el premio Fipresci en el TIFF y, por su papel, Eva Green estuvo nominada al premio César a mejor actriz.



Coescrita y dirigida por la francesa Alice Winocour, ‘Prometo volver’ fue filmada en instalaciones reales de entrenamiento espacial en Europa, Rusia y Kazajistán. La película muestra el drama que viven las mujeres al tratar de asumir simultáneamente distintos roles: madre, profesional, ama de casa, esposa, etc. Charla con la actriz Eva Green.



¿Cómo se unió a ‘Prometo volver’?



Alice le envió el guion a mi agente. ¡Quedé alucinada cuando lo leí, y de inmediato quise estar a bordo!



¿Ha visto las películas de Alice Winocour?



Sí. Disfruté mucho ‘Augustine’, y el singular y audaz mundo que Alice crea. ‘Maryland’ fue poderosa y sensible también. Alice disfruta los extremos, situaciones complejas, y sobresale en la exploración de los tormentos internos de sus personajes.



¿Qué le atrajo en particular cuando leyó el guion?



Es original. Con la exploración espacial como trasfondo, es un ambiente atractivo que el público solo conoce desde afuera, viendo hacia dentro. En general todo, es una película creíble, conmovedora, muy humana y sobre una historia muy moderna que muestra la agitación de una mujer que se encuentra entre su pasión por ser astronauta y el amor que tiene por su hija. Encontré muy interesante la tensión y el conflicto interno.



Para interpretar la astronauta, ¿cómo se preparó? ¿Leyó libros, vio películas sobre el espacio, habló con mujeres astronautas? ¿O decidió llegar al set en blanco?



Esa no es una opción para películas como esta. Hasta donde sé, no hay otra película que muestre la preparación previa al lanzamiento de un astronauta con tanto realismo. Como muchos actores, sentí la necesidad de sumergirme en el mundo de mi personaje antes de llegar al set. Especialmente en este caso, en el que su mundo es tan ajeno al mío. Alice me guió desde muy cerca a través de la preparación, me dio libros para leer y me introdujo en el mundo de las astronautas mujeres, como Samantha Cristoforetti y Claudie Haigneré. Ambas son mujeres excepcionales, pioneras en un mundo muy masculino, y me compartieron sus experiencias de forma muy generosa, y también hablamos sobre sus dudas y luchas personales. Ser mujer y ser dirigida por una mujer le dio a nuestros encuentros una fuerza muy especial.



Además, el astronauta francés Thomas Pesquet aparece en la película y nos aconsejó sobre varios aspectos técnicos. Alice lo apodó como nuestro ‘padrino’. Además, tuve el privilegio de viajar varias veces a la Agencia Espacial Europea (ESA), en Colonia, y a la Star City, en Rusia, que es una instalación fantástica: una ciudad dedicada exclusivamente a la exploración espacial. Me di cuenta de que es un trabajo que requiere pasión, fuerza de voluntad, habilidades mentales y aptitudes físicas que van más allá de lo normal. Los astronautas son personas excepcionales, son superhéroes. Entendí el sacrificio que hacen, su implacable empuje… absolutamente fascinante.

¿Cómo fue el trabajo en el set con Alice Winocour? ¿Qué dirección le dio en el rol de astronauta?



Alice sabe exactamente qué es lo que quiere. Fue un genuino y fantástico placer trabajar con una directora tan apasionada, comprometida y exigente pero también sensible. Ambas compartimos el amor por el trabajo bien hecho. Somos ultraperfeccionistas. Nos vimos con la pequeña Zélie, quien interpreta a mi hija en la película, en varias ocasiones para conocernos bien y desarrollar una sensación real de confianza y de bondad.



¿Y el lado privado del personaje, como mujer y madre? ¿Cómo trabajó en eso con Alice y Zélie?



Debo admitir que al comienzo estaba intimidada por Zélie, pero cuanto más ensayábamos antes del rodaje, más nos conectamos. Zélie tiene un alma hermosa, con una gran imaginación y un gran sentido del humor.



¿Qué fue lo más difícil de todo?



Quizás, tratar de reconciliar el lado guerrero del personaje, que se enfrenta a un mundo muy masculino y competitivo, con la ternura de una madre. ¿No es ese el destino de muchas mujeres hoy en día que tratan de combinar sus carreras con sus vidas familiares, dedicándose a ambas por igual?



¿Ve esta película como una película feminista?



Sí, en el sentido de que resalta la audacia de una mujer que se atreve a seguir su pasión. Todavía es un tabú tomarse un año lejos de la crianza de su hijo para seguir sus sueños. Solo es aceptable para los hombres…



¿Cómo fue trabajar con las coestrellas internacionales Matt Dillon, Lars Eidinger y Alexei Fateev?



Matt, con su físico impresionante y viril, era perfecto para el papel de Mike. Inmediatamente puso a todos sus compañeros de escena a gusto en el set. Alice estaba buscando un actor alemán para interpretar al exesposo de mi personaje. Había visto a Lars en varias producciones dirigidas por Thomas Ostermeier, y le sugerí su nombre a Alice. Golpe de suerte, él estaba disponible. Es uno de los mejores actores que conozco. Soy una gran fan de él. Desafortunadamente, Alexei no habla mucho inglés, pero es un hombre muy fraterno, puro y humilde. Todos los rusos que trabajaron con nosotros en este proyecto fueron increíblemente acogedores.

¿Grabar en instalaciones reales con astronautas y científicos en ESA y Baikonur cambió su percepción sobre la exploración espacial?



El trabajo que hicimos nos permitió descubrir mundos maravillosos. Al filmar esta película completamente en el lugar, me sorprendieron las instalaciones de entrenamiento de astronautas en la ESA, en Colonia, y Star City, cerca de Moscú, y la base de Baikonur, donde se lanzan los cohetes. Es un entorno increíble: humanos y tecnología combinados en el mayor desafío de todos los tiempos.



¿Definiría esta experiencia como totalmente nueva en su carrera?



Fue un placer actuar en mi lengua materna, sin la necesidad de un entrenador de diálogo, lo que agrega presión y restringe su libertad como actor. Ya sea una película de pequeño o gran presupuesto, cada filme es una experiencia única y nueva. Sin embargo, mi trabajo como actriz sigue siendo el mismo, tanto antes del rodaje, en preparación y ensayo, como en el set. Esta película está allí como una de mis experiencias personales y profesionales más intensas.



