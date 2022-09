La esperada llegada de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', el tercer episodio de la serie 'House of The Dragon', una mirada novedosa del cantante Elvis Presley y otras producciones de drama en las diferentes plataformas se estrenan en estos días.

- La maldición de los anillos regresa más ambiciosa. Vuelven los orcos, los elfos y el malvado Sauron, con el estreno este viernes de la serie El señor de los anillos: Los anillos de poder en la plataforma Prime Video.



Películas



- Elvis. HBO MAX: Esta película ofrece una mirada frenética y dramática de la vida del ‘Rey’. El narrador es el ‘villano’: el hombre que lo descubrió, lo hizo estrella y lo manipuló hasta llevarlo a la tumba. Con Austin Butler y Tom Hanks.



- ROMANCE EN VERONA NETFLIX. El viaje soñado de Julie a Verona (Italia) se convierte en una pesadilla cuando descubre que la casa que alquiló está ocupada por un desconocido.



PASAJEROS. STAR+: Una pareja de astronautas afronta un grave peligro durante una misión espacial. Con Jennifer Lawrence y Chris Pratt.



Drama



PARIS 13TH DISTRICT MUBI: El director Jacques Audiard (Un profeta) analiza la vida y las relaciones de un grupo de jóvenes de un barrio francés.



POLINESIOS REVOLUCIÓN. DISNEY+: La historia de tres hermanos mexicanos que son un fenómeno en la creación de contenidos.



Debate



- Con Carmen: La actriz mexicana Carmen Aub estrena la segunda temporada de este espacio en el que invita a famosos a conversar y debatir sobre temas relacionados con los prejuicios, el empoderamiento y la inclusión. ESTRENO: EL MIÉRCOLES, EN E! (8 P. M.)



SERIES Y MÁS



- HOUSE OF HAMMER. HBO MAX: Serie documental que revela detalles de la caída del actor Armie Hammer (Call Me by Your Name), tras las acusaciones de acoso y abuso sexual.



- MINX: UNA PAREJA PARA ELLAS: En 1971 Joyce Prigger decide crear la primera revista erótica para mujeres en el mundo. La serie de comedia está en HBO Max.



- HOUSE OF THE DRAGON HBO MAX: Estreno del tercer episodio de la serie en la que se vislumbran las primeras traiciones al reino Targaryen.



- REIGN. STARZPLAY: En 1557, Mary, Reina de Escocia, tiene un giro en su vida al tener que contraer matrimonio con el príncipe Francisco II de Francia.

Pinocho, versión stop motion de Guillermo del Toro Foto: Netflix

PRÓXIMOS ESTRENOS



- PINOCHO (película), Disney+, 8 DE SEPTIEMBRE.

- COBRA KAI (quinta temporada), Netflix, 9 DE SEPTIEMBRE

- SAGA MINI FRIENDS (serie animada), Apple Tv+, 14 DE SEPTIEMBRE



Documental



- Ausencia de mí: un músico uruguayo se enfrenta a la brutal censura del gobierno. 2 de septiembre por ELTIEMPO PLAY