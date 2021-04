La programación especial en la televisión colombiana para Semana Santa

La televisión nacional cuenta con programación musical especial y con la transmisión de los actos religiosos más importantes de la Semana Santa.

RCN

Jueves Santo

5:50 p.m. – Celebración de la Última Cena del Ceños con Monseñor Luis José

Rueda, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia



Viernes Santo

9:00 a.m. – Santo Viacrusis desde la Plaza de Bolívar en Bogotá

10:30 a.m. – Celebración litúrgica de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor

Jesucristo desde Roma con el Papa Francisco

1:50 p.m. – Santo Viacrusis desde la Plaza de San Pedro en Roma.

6:00 p.m. – Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor

Jesucristo con Monseñor Luis José Rueda, Arzobispo de Bogotá y Primado de

Colombia.



Sábado Santo

12:30 p.m. – Celebración de la Vigilia Pascual con el Papa Francisco

5:30 p.m. – Celebración de la Vigilia Pascual con Monseñor Luis José Rueda,

Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia.



Domingo de Resurrección

7:30 a.m. – Santa Misa de Resurrección del Señor y Bendición Urbi et Orbi

celebrada por el Papa Francisco.

9:00 a.m. – Santa Misa de Resurrección del Señor con Monseñor Luis José

Rueda, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia

Caracol

Viernes Santo

10:50 a.m .- Misa de celebración de la Pasión

1:55 p.m.- Víacrucis

3:30 p.m Serie La Biblia: El nacimiento de Jesús, La misión sagrada y La traición.



Sábado 3 de abril

Entre ojos presentará el documental Al límite: La Iglesia del Papa Francisco, a partir de las 10 p.m.

Canal 13

Especial Resonantes: Rihanna: live at Made in America

Estreno: viernes 2 de abril -4:30 p.m. Repetición: domingo 4 de abril - 8:00 p.m



Aterciopeladosen Suesca, Cundinamarca

Estreno: jueves 1 de abril - 6:00 p.m.



Documental 'Porro hecho en Colombia'

Dirigido por la cantante y compositora colombiana Adriana Lucía, se emitirá el sábado 3 de abril-8:00 p.m.



Película colombiana 'Siempreviva'

Protagonizada por Laura García y Andrés Parra con la dirección de Klych López. Es la adaptación de la obra teatral de Miguel Torres titulada ‘La siempreviva’

Domingo 4 de abril 9:30 p. m.

Citytv

La tienda roja (The red tent)

La historia bíblica de Jacob contada desde la perspectiva de su hija Dina y sus cuatro esposas.

Viernes Santo 9:00 pm



Jacinta, el milagro de Fátima

El misterio de las apariciones de Fátima visto en un nuevo camino a través de los ojos de uno de los niños, Jacinta, la más carismática de los tres pastorcitos.

Jueves santo 9:00 pm



Jesus de Nazaret

Un filme visto por 700 millones de personas. Dirigido por Franco Zeffirelli, es un clásico del cine sacro.

Viernes santo 1:00 pm

