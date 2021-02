Las historias que no se saben de la Independencia

Kepa Amuchastegui lo dice muy claro: “Yo soy actor, no un ducho en historia y menos un historiador, aquí hago un personaje”.



Habla de 'Bicentenario: anécdotas de voz a vos', el programa de Canal Institucional que protagoniza con Sofía Gómez y en el que ambos hacen, además, las veces de blogueros. Se emite los viernes a las 9:30 p. m.

Está lejos de ser un programa aburrido. Quien esté ‘canaleando’ y se lo encuentre puede quedar enganchado. Amuchastegui es un gran conector en pantalla y las historias son bien contadas, agradables, y se hacen en distintos 'sets'.



La charla fluye en medio de estar metiendo y sacando cosas en cajones, buscando una emisora en el radio, revisando las redes sociales o preparando algo de comer. Amuchastegui, que representa a un abuelo, le cuenta a su nieta (Gómez) cómo fue la independencia de Colombia.



“Lejos de ser un historiador, hago de un tutor en este tema y me lo tomé como representar al papá de Armando Mendoza en 'Yo soy Betty la fea', o como Gervasio Sánchez de Luna, en 'Bolívar' ”, dice.



Precisamente, 'Bicentenario: anécdotas de voz a vos' es un poco lo que Amuchastegui hizo en la serie sobre el Libertador que grabó Caracol hace dos años: esos personajes que hicieron parte de la Independencia pero que no se conocen.



“Las mujeres, entre ellos. Sabemos de la Pola, de Antonia Santos, pero hay muchas de las que nadie habla. Hubo una que ayudó en la batalla de Boyacá, pasando un río para ver cómo estaba la retaguardia española”, narra Amuchastegui.



“Ellas peleaban, cargaban las armas, las aceitaban; cocinaban, cosían. Las mujeres de Tunja se dedicaron a conseguir y hacer la ropa para esos soldados que acababan de pasar el páramo de Pisba. Ellas fueron el hogar en la guerra, sin ellas no hubiera podido haber guerra, se encargaban de una gran cantidad de trabajo mientras los hombres luchaban”.



“Muchas –agrega– fueron sacrificadas, se les prohibió su participación en las luchas, las desterraron con sus familias, tanto por los españoles como por los héroes de independencia. Sus nombres fueron borrados y sin ellas no se hubiera conseguido la libertad”.



El programa, de paso, muestra la independencia desde distintos ángulos, desde sus lados A y B.



Y para el actor, la importancia de este tipo de propuestas es “llenar algunos baches que pueda tener la gente joven en cuanto a la historia, que al fin y al cabo es nuestra identidad y es muy importante saberla”.



Hay, además, capítulos que incluyen el territorio como tal. Cómo era Colombia en ese momento, las dificultades para ir de un lado a otro y un especial con el significado de los ríos, como el Magdalena, con especialistas en el tema desde Mompox y un recorrido por el museo que acoge sus historias y tradiciones, que está en Honda, Tolima.



Mónica Hernández, directora del programa, afirma que sin este río “la independencia hubiera sido más difícil. Fue un corredor de entrada y salida tanto de las tropas patriotas como españolas, y por eso le hicimos un capítulo especial”.



Agrega que el objetivo es mirar cómo la independencia no terminó el 7 de agosto de 1819, sino que fue mucho más allá, “y además les dimos voces a los niños que hicieron parte de ella, así como a los indígenas y los esclavizados, que tenían mucho qué decir a favor y en contra”.



