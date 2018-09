‘Doctor City’ llegó a 250 programas

Fue una historia con final feliz. Una televidente invitó a su casa al doctor Carlos Francisco Fernández y a su programa Doctor City, para hablar de la rodilla enferma de su esposo, pues los requerimientos para el tratamiento estaban demorados.

Y entre charla y charla le contó que a ella, por muchos dolores de cabeza, le habían mandado un examen. Cuando se lo entregaron le pidieron que se lo llevara a su médico, pero por estar cuidando a su esposo, no lo había hecho.



Fernández, asesor médico de EL TIEMPO Casa Editorial, propietario de City, miró el examen y solicitó apagar las cámaras.



“Ella tenía un tumor cerebral y era grande, por lo que le pedí celeridad en el tratamiento. Cinco meses después me llamó y me invitó de nuevo a su casa, para contarme que estaba bien”, dice Fernández.



Y es que así se hace Doctor City, el programa de salud de City que hoy cumple 250 emisiones y que se podrá ver a las 9:30 a. m., con repetición a las 3 p. m., “con la gente dándonos el libreto, con sus historias, sus preguntas y sus dolencias”, agrega.



El programa de hoy se grabó en la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá. “Estuvimos con ellos en su entrenamiento físico y mostrando un programa de formación integral que es un ejemplo”, sigue.

Agrega que se aprovechó para presentar cómo es la preparación física de un cadete, algo que no se improvisa; hablaron con los entrenadores “y nos metimos en su piel para enseñar, de manera respetuosa, que este tipo de entrenamientos requiere de unos mínimos”.



Fernández también ha tenido en su programa a los más reconocidos profesionales de la salud del país, al exministro de Salud Alejandro Gaviria, así como a directores de EPS y expertos en este tema.



A veces, Fernández es incluso paciente y se toma distintos exámenes para que la gente sepa la importancia de cuidarse.



“En este año hemos ido a la casa de 250 personas que nos han escrito, incluidas las de una mujer que perdió a su madre y se sentía muy sola, y un hombre recién separado que no sabía cómo acomodar su dieta”, cuenta Fernández, a quien no le dejan de llegar invitaciones para muchos programas más.

¿Dónde y cuándo?

‘Doctor City’ se presenta de lunes a viernes a las 9:30 a. m., con repetición a las 3 p. m., por City, que es el canal de EL TIEMPO Casa Editorial.

