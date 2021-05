Programa de entrevistas de Ellen DeGeneres se acaba en el 2022

Ellen DeGeneres anunció que su programa The Ellen DeGeneres Show terminará en el 2022, luego de su temporada 19.

Ganadora de varios premios Emmy por su espacio, DeGeneres le dijo recientemente a The Hollywood Reporter que quería nuevos retos en su carrera: “Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa, y tan divertido como es, simplemente ya no es un desafío”.



Del tema del fin del programa se venía hablando desde el 2019, cuando DeGeneres firmó por tres años más con WarnerMedia, luego de emitirse la temporada 16.



En septiembre del 2020, además, se acusó a varios de sus empleados de tener una cultura laboral tóxica, lo que llevó a una investigación interna y a una comunicación pública por parte de la actriz y conductora.



"Me enteré de que aquí ocurrieron cosas que nunca debieron haber ocurrido. Me lo tomo muy en serio, y quiero decir que lo siento mucho a las personas que se vieron afectadas. Sé que estoy en una posición de privilegio y poder, y me doy cuenta de que junto a ella viene la responsabilidad, y me hago responsable de lo que sucede en mi programa. Hemos hecho los cambios necesarios y hoy estamos comenzando un nuevo capítulo", dijo.