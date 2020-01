‘Sex Education’, y la vida sexual de los adolescentes

El primer capítulo de la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix ‘Sex Education’ seguramente es el reflejo de uno de los peores temores de un adolescente. Y, por lo tanto, esconderse debajo de las cobijas y gritarle al sobreexcitado Otis que no lo haga, que lo van a pillar, es una respuesta normal a lo que ocurre. Y ese es solo el comienzo de esta temporada que llega con más consejos del joven que conoce mucho de la teoría sobre el sexo, pero que tiene muy poca práctica.

‘Sex Education’ trata sobre Otis Milburn, un estudiante de secundaria socialmente incómodo que vive con su madre, la terapeuta sexual Jean. En la primera temporada, Otis y su amiga Maeve Wiley establecieron una clínica sexual en la escuela para capitalizar su talento intuitivo para el asesoramiento sexual. En la temporada 2, como un Bloomer tardío, Otis debe dominar sus impulsos sexuales recién descubiertos para progresar con su novia Ola, al mismo tiempo que lidia con su relación ahora tensa con Maeve. Mientras tanto, Moordale Secondary está sufriendo un brote de clamidia, destacando la necesidad de una mejor educación sexual en la escuela y los nuevos niños que vienen a la ciudad que desafiarán el ‘statu quo’.



Netflix cedió una entrevista con Laurie Nunn, escritora, creadora y productora ejecutiva de la serie a EL TIEMPO.



¿Cómo quería cambiar a los personajes?



Otis ha dado el mayor salto de todos los personajes. Al final de la primera temporada, está venciendo su bloqueo sexual. Ahora está luchando con sus hormonas, que era un lugar divertido para llevarlo a… Es decir, uno no quiere que siga siendo el inocente ‘geek’ para siempre. Con todos los personajes pensaba sobre lo que vendría para ellos y lo que se siente natural, traté de no empujar a los personajes demasiado lejos ni demasiado rápido. A veces se puede sentir esa necesidad de hacerlo más dramático, pero cuando tienes 16 años todo lleva su tiempo.



¿Podría hablar sobre el tema de la hermandad de la segunda temporada?



Aimee tiene una experiencia traumática al principio de la serie, y la vemos como un personaje tratando de lidiar con eso. Es una persona muy divertida y abierta que la interiorizó y trató de decir, ¿cuál es el problema? Pero ella está sufriendo de estrés postraumático. Interpretamos esa historia y ella encuentra la curación y la fuerza con las mujeres que la rodean. Vino de una experiencia personal en mi vida, por lo que quería trabajar a través de ella en mi escritura. Hay mucha tristeza, dolor y trauma con todas las conversaciones de #MeToo, pero también alegría cuando las mujeres encuentran una solidaridad que no se les permitió en el pasado.

Netflix también cedió dos entrevistas con dos de los protagonistas, Asa Butterfield y Ncuti Gatwa (Otis & Eric), quienes hablan sobre sus personajes y lo nuevo de esta temporada.



¿Son Otis y Eric los mejores amigos de nuevo ahora?



Ncuti Gatwa: Su amor es fuerte.



Asa Butterfield: Todavía habrá desafíos: cuando amas a alguien, a veces tienes que luchar por él. Es una buena relación saludable, quizás la más saludable del programa. Si pudieras tener alguna relación para desayuno…



Ncuti Gatwa: Este es un comienzo saludable para tu día. Una gran cantidad de antioxidantes te dará energía, es agradable y equilibrado. Pero también hay mucha azúcar, porque son dulces. ¡Diversión y nutrición!



¿La clínica sexual está funcionando nuevamente?



Asa Butterfield: La demanda es más alta que nunca. Hay un brote de clamidia, por lo que Otis tiene las manos llenas. Él siente que no debería hacerlo sin Maeve, pero Otis no puede evitarlo, sabe que es bueno en eso.



¿Hace fuerza para que Otis se quede con Ola o con Maeve?



Asa Butterfield: Con el tiempo, todos queremos ver a Otis y Maeve juntos. Creo que funcionaría, pero tienen algunos temas por resolver.



¿Qué pasa con la vida amorosa de Eric?



Ncuti Gatwa: ¿Qué no está pasando? Es un joven popular y ocupado. Muchos personajes nuevos van a sacudir el ‘statu quo’. Además, Adam vuelve a la ciudad.



Asa Butterfield: Esos nuevos personajes no solo están ahí para marcar una casilla. Exploramos asexualidad, bisexualidad, trauma, problemas familiares, todo tipo de cosas.



¿Cómo es la relación de Otis con Jean (la mamá de Otis)?



Asa Butterfield: Jean se ha dado cuenta de que ha cruzado algunos límites, que fue el primer paso para sanar la relación. Pero todavía hay algunos secretos, y su hombre todavía está en la escena, para gran consternación de Otis, por lo que la cuestión es: cómo trata con esos elementos diferentes. No va a ser fácil.



¿Cómo explican el éxito de la serie?



Ncuti Gatwa: Es una serie para estos tiempos. Yo vivo con una familia que tiene un salón de belleza y cuando los niños vienen a cortarse el pelo escucho sus conversaciones, son tan avanzadas en comparación a cuando éramos niños. Entonces era hora de abrir las conversaciones sobre sexo y sexualidad, y la gente estaba lista para que esto sucediera.



Asa Butterfield: La gente aprecia la honestidad. No le dimos ‘glamour’ a nada, solo mostramos lo que es sin juzgar. Es que o nadie es normal, o todos son normales y es normal ser diferente.



EL TIEMPO*

* Entrevistas cedidas por Netflix