Cris Morena, la reina de las series juveniles en América Latina

A Cris Morena no le gustaban los circos. En su juventud leyó una historia que se llamaba ‘Miguel perro de circo’, en la que se contaba la historia de un animal en ese espacio. “Era una trama espantosa y le dije a mi madre que nunca me volviera a llevar a un espectáculo circense (…) yo amaba a los animales y esa lectura me impactó”, recuerda en una charla con EL TIEMPO.



Sin embargo, hace como 25 años apareció el Cirque du Soleil en su vida. “He visto todos sus espectáculos y tengo locura con ellos. De golpe Discovery Kids me propuso una unión con esta compañía artística y me pregunté: ¿qué pasó aquí?”.

Fue uno de esos momentos en los que parece que los astros se alineaban de una manera especial. Cris Morena, considerada como una productora, guionista y compositora de algunos de los programas juveniles con mayor éxito del continente, tenía una nueva aventura visual, que sumaría a otros éxitos como ‘Floricienta’, ‘Alma pirata’, ‘Chiquititas’, ‘Verano del 98’ o ‘Rebelde Way’.



Así nació la idea de ‘Big Top Academy’, la serie que este momento está emitiendo el canal Discovery Kids (lunes a viernes, a las 7:50 p. m.). “Tenía otros proyectos en la cabeza (como la idea de ‘Floricienta’ animada), pero me doy cuenta de que no era el típico circo, ¡era el de Soleil!”, recuerda la productora argentina, que se enamoró por primera vez de un proyecto que no era del todo suyo y que hablaba de las vivencias de ocho niños, con diferentes historias de vida, que confluyen en ese famoso ámbito artístico.



“Nunca hice proyectos por encargo. Esa es una gran novedad, siempre hice cosas que me gustaban a mí, que salían de mi corazón y que estaban basadas en una canción –casi siempre en la que está todo el proyecto condensado–. Ha sido un reto enriquecedor”, recuerda.



Fue también un trabajo duro que se guió por una idea que siempre ha definido el trabajo de Morera: apostar por los sueños y la fantasía. “He compartido con niños y jóvenes y sé lo que desean y lo que necesitan (…). He logrado entender cómo les arruinamos la vida en su mejor momento con procesos cero creativos”, reflexiona. “Conmigo, el niño, el joven, es el centro de todo y todo gira alrededor de él (…) En nuestras series ellos son los protagonistas, no los adultos”.



En ‘Big Top Academy’ se potencian valores de la amistad y los que desarrolla el propio Cirque du Soleil como que nadie se ve como estrellas, sino como artistas; tienen una conciencia del cuidado de su cuerpo y, claro, muchas canciones.

Conmigo, el niño, el joven, es el centro de todo y todo gira alrededor de él (…) En nuestras series ellos son los protagonistas, no los adultos FACEBOOK

TWITTER

Cris Morena, es actriz, productora y compositora ha creado varios formatos de entretenimiento en televisión, teatro y musicales. Foto: Discovery Kids

“Con la música yo siempre estoy contando todo. Para esta serie, que tiene 51 capítulos, hicimos doce canciones”, explica la productora argentina, siguiendo ese principio inquebrantable de no trabajar en silencio, crear siempre acompañada de la música y de todo lo que pueda reforzar el mensaje.



“A mí me gustan los cuentos, pero si hoy me hablas de tecnología, por ejemplo, fui la primera persona que usó esa tecnología en Latinoamérica en una serie, que fue en ‘Rebelde Way’ (2002), y hablamos de internet. Yo dije: ‘No entiendo nada, pero si es lo que se viene hay que ir por eso, porque tenemos que estar cerca de lo que le interesa a la juventud’”, recalca.



Para Morena hay una responsabilidad muy fuerte en cada proyecto que asume. Lo reflexiono todo el tiempo. “Cuando la transformación viene, nadie la puede parar, pero hay cosas en el ser humano que no va a cambiar nunca en el ser humano: el amor, la necesidad de ser visto, la amistad, tener un sentido de la vida; elementos que son protagonistas en cada una de sus series”, explica.



¿Cuál es el secreto para el éxito?, fue una pregunta que llevó a Cris Morena a reflexionar unos segundos.



“Yo creo mucho en la trama de la vida, sumado a que si le ponés corazón el milagro sucede. Así ha sido también con las historias que he creado”, finaliza la argentina.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

@Andreshoy1