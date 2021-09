Productor de 'Las crónicas de Narnia' quiere filmar en Colombia

Con una hoja de vida envidiable en el mundo del cine y el entretenimiento, este productor ha estado ligado al éxito de películas como El libro de la vida, la saga de Scream o El señor de los anillos, Cary Granat prometió “dar una nueva mirada al país y de apostar, no solo por proyectos, sino por las personas y los creadores colombianos que tienen mucho que decir”. Sus palabras fueron parte del Gran Foro de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología, GFACCT, que se está llevando a cabo en Medellín, hasta el próximo 9 de agosto.



(Más contexto: ¿Quiere conocer las ideas que están revolucionando a la cultura?

“He podido pasar tiempo con la gente de este país y me he acercado a su energía, a su pasión y, lo más importante, a la necesidad que tienen de contar historias (…) Pero no esas historias del pasado o de los momentos más críticos, sino narrativas de la nueva Colombia”, le contó emocionado el productor a EL TIEMPO.



Asimismo, reveló que estuvo caminando por la comuna 13 de Medellín y compartiendo con algunos artistas callejeros, diseñadores y animadores, "cuyas experiencias y talento podrían dar paso a grandes producciones, a muy buenas películas”, agregó Granat, que también aprovechó la visita al país para poner en claro su idea de "rodar una verdadera superproducción en Colombia”.

Nuestro trabajo es dar herramientas y guías para que en este país veamos al próximo Guillermo del Toro. FACEBOOK

TWITTER

“Se trata de In the Beginning, una historia enfocada en la creación. “Es una trama de acción desde la perspectiva de los arcángeles San Miguel y San Gabriel”, adelantó en una charla dentro del Gfacct.



“Es una película que va a unir religiones. Es una película que va a celebrar la creación en todas sus formas: la creatividad y la vida”, recalcó, tras dejar ver un poco de los bocetos animados de esta idea de acción real que ya está en su primera etapa de postproducción.

Facebook Twitter Linkedin

Cary Granat es productor de cine y uno de los participantes del GFACCT. Foto: Cortesía GFACCT

Su idea es mostrar con este proyecto y con otros a futuro, a una Colombia totalmente impactante y que en realidad trabaje por su industria audiovisual.



"No habríamos podido trabajar en Nueva Zelanda con El Señor de los Anillos a menos de que el país cambiará y reconociera el valor de la industria audiovisual. Años más tarde, Nueva Zelanda se ha convertido en la norma, el estándar. Miles de personas quieren ir a ver también las locaciones donde se rodó Las Crónicas de Narnia. Cientos millones de dólares siguen fluyendo después de producidas estas películas (…) Yo quiero que eso pasé en Colombia”, insistió.



Otro tema de interés: Mincultura: 'Apostamos por las industrias culturales y creativas'

​

Mientras este proyecto cinematográfico toma forma, Granat recalcó que hay un trabajo por hacer para incentivar a esos artistas nacionales que está apareciendo, que están tratando de dejarse ver.



“Como lo dije a los chicos de la Comuna 13 de Medellin: Todo lo que hagamos es importante(…) Cada detalle cuenta y nuestro trabajo es dar herramientas y guías para que en este país veamos al próximo Guillermo del Toro (realizador de El laberinto del fauno y La forma del agua) o al próximo Fernando Meirelles (e la famosa producción brasilera Ciudad de Dios)”, explicó el productor, no sin antes recordar que el cine y la producción audiovisual acerca al mundo a los esos lugares donde los sueños y se convierten en historias.



Puede leer: Adiós a Jean-Paul Belmondo: la sonrisa eterna del cine francés

Facebook Twitter Linkedin

El libro de la vida fue una producción animada dirigida por Guillermo del Toro. Foto: Disney

"Mucha gente conoce más de un territorio o una cultura a través del cine y las experiencias audiovisuales. La cultura italiana se puede ver en Cinema Paraíso; y la emoción o sentimientos de México en Como agua para chocolate, algo así vamos a ver en Colombia en el futuro”, finalizó.



CULTURA

@CulturaET