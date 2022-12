El estadounidense Mark Johnson, productor de conocidas series como "Breaking Bad" y de películas como "Rain Man", producirá su primera serie en español con la plataforma en streaming ViX+, que lleva el título provisional de "Amén" y cuenta la historia del sacerdote mexicano Marcial Maciel (1920-2008) acusado de corrupción y abusos sexuales.

En un comunicado, ViX+, el servicio de streaming en español de TelevisaUnivision, anunció su "alianza exclusiva" con el "legendario productor" y con la compañía Exile Content Studio para realizar una "nueva serie limitada y original de ViX+, que se producirá bajo el nombre de Televisa Alternative Originals (TAO)".



(Lea además: Al Pacino y James Mardsen completan el reparto de 'Knox goes away')



Con el título provisional de "Amén", la serie explorará la "irresistible atracción del poder sin límites y los peligros de acostarse con el diablo", basada en un relato de la vida real del padre Marcial Maciel, el sacerdote mexicano acusado formalmente de corrupción, soborno y abuso sexual de menores en 1998 por varios miembros de su congregación y alumnos de la orden católica que fundó en México, Legionarios de Cristo.



Basándose en una investigación periodística y cientos de entrevistas, la serie, añade el comunicado de ViX+, "revela la tensa y emocionante indagación sobre una de las personalidades más poderosas y manipuladoras del siglo XX", además de "la guerra secreta entre sus víctimas y quienes lo protegían".



"Consideramos nuestra responsabilidad darle voz a proyectos de importancia para las audiencias latinoamericanas. En el caso de 'Amén', contamos una historia que se originó en México y cobró importancia a nivel internacional, y que, a fin de cuentas, fue una amenaza para una de las más poderosas instituciones -la Iglesia Católica- como también las más altas esferas de la sociedad", dijo Rodrigo Mazón, vicepresidente ejecutivo de ViX+".



Mazón se mostró entusiasmado al "trabajar con Mark Johnson y el equipo de Exile para hacer que cobre vida" la serie. Johnson, ganador del Emmy y del Óscar, señaló por su parte que se trata de una oportunidad "irresistible".



(Le puede interesa: 'Iron Man' y 'Carrie', entre las elegidas para la posteridad en EE. UU.)



"La oportunidad de contar esta complicada historia que delató a una de las figuras más engañosas y perniciosas de la cultura mexicana del siglo XX, y de hacerlo en español, el idioma de mi juventud, es irresistible", dijo por su parte el productor de algunas de las series más populares de televisión, entre ellas "Breaking Bad", "Better Call Saul" e "Interview with the Vampire".



EFE