El documental Alis, de los colombianos Clare Weiskopf y Nicolás van Hemelryck, se alzó hoy con el Oso de Cristal a la mejor película de la sección Generation 14plus en la Berlinale, dedicado al cine juvenil.

Según el jurado juvenil, se trata de "un filme conmovedor que con los medios más simples crea una cercanía e intimidad increíbles" y en el que "las protagonistas y también el público son confrontados con el dolor y con recuerdos de una manera delicada".



(Puede interesarle: El surcoreano Sangsoo cierra el desfile de aspirantes al Oso de la Berlinale).



"¿Cómo logro procesar mi pasado sin quebrarme? Este filme responde esta pregunta con una impresionante sinceridad y de manera directa", agrega. En la película, el espectador conoce a diez adolescentes de un centro de menores de Bogotá que toman asiento, una detrás de otra, y a las que los realizadores piden cerrar los ojos, imaginar a Alis y dar vida a su historia.

Dibujan una amiga imaginaria que es la suma de sus experiencias, sus traumas del pasado y sus luchas, pero también de sus anhelos, sus expectativas y sus deseos de futuro.



Alis, una coproducción entre Colombia, Chile y Rumania, está nominada asimismo al premio al mejor documental.

Menciones especiales y otros premios

Por su parte, el largometraje estadounidense Stay Awake, de Jamie Sisley, recibió una mención especial. El Oso de Cristal al mejor corto otorgado por el jurado juvenil recayó en la cinta británica Born in Damascus, de Laura Wadha, mientras Nada para ver aquí, de Nicolas Bouchez, una coproducción entre Portugal, Bélgica y Hungría, se llevó una mención especial .

El Gran Premio del jurado internacional de Generation 14plus a la mejor película, dotado con 7.500 euros (más de 8.500 dólares al cambio actual), fue ex aequo para el filme belga Kind Hearts, de Olivia Rochette y Gerard-Jan Claes, y el largometraje kazajo Skhema, de Farkhat Sharipov.



(Puede leer: Las 10 películas colombianas más importantes del siglo XXI).



El jurado internacional formado por Paolo Bertolin, Rubika Shah y Dash Shaw distinguió al filme francés Au revoir Jérôme! (Goodybye Jérôme!). de Adam Sillard, Gabrielle Selnet y Chloé Farr, con el Premio Especial al mejor corto, dotado con 2.500 euros (unos 2.850 dólares).

Los cortos Blaues Rauschen (Blue Noise), de Simon Maria Kubien, una coproducción germano-austriaca, y Tinashé, de Tig Terera (Australia), se llevaron una mención especial.

Más Osos de la Berlinale

Los Osos de Cristal de la sección Kplus a la mejor película y al mejor corto, otorgados por un jurado infantil, fueron a parar, respectivamente, a la película sueca Comedy Queen, de Sanna Lenken, y al filme holandés Vlekkeloos (Spotless), de Emma Branderhorst.



Una mención especial recibieron el largometraje irlandés An Cailín Ciúin (The Quiet Girl), de Colm Bairéad, y el corto Luce and the Rock, de Britt Raes, coproducido por Bélgica, Francia y Holanda.

La cinta irlandesa se llevó asimismo el Gran Premio a la mejor película del jurado internacional, dotado con 7.500 euros (más de 8.500 dólares), concedidos por el fondo alemán para la infancia Deutscher Kinderhilfswerk, mientras la cinta holandesa Shabu, de Shamira Raphaëla, recibió una mención especial.



El jurado internacional formado por la camarógrafa boliviana Daniela Cajías, el realizador mexicano Samuel Kishi Leopo y la alemana Nicola Jones distinguió con el Premio Especial al mejor corto, dotado con 2.500 euros (unos 2.850 dólares), a la cinta iraní Gavazn (Deer), de Hadi Babaeifar, y reconoció con una mención especial al filme griego To Vancouver (Vancouver), de Artemis Anastasiadou.

EFE

BERLÍN