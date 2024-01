Cailee Spaeny, el talento que potenció Sofía Coppola en 'Priscilla'

En septiembre del 2023 y con tan solo 25 años, Cailee Spaeny sorprendió al mundo al ganar la Copa Volpi, el premio que entrega el jurado del Festival de Cine de Venecia a la mejor actriz, por su papel protagónico en Priscilla, la última película escrita, dirigida y producida por Sofía Coppola.



Priscilla se centra en la vida de Priscilla Presley, la esposa del rey del rock ‘n’ roll, Elvis Presley, quien es interpretado por Jacob Elordi (Euphoria). La película se nutre de las memorias de ella, Elvis y yo (1985), que escribió ocho años después de la muerte de Elvis junto a la escritora Sandra Harmon.



Tanto Presley como Harmon se vincularon a la película como productoras ejecutivas y ayudaron con el guion. A diferencia de todos los filmes que hay sobre Elvis, aquí el foco está puesto sobre Priscilla y la polémica y cuestionada relación que tuvo con el ídolo desde que lo conoció en 1959, cuando ella tenía 14 años y él 24, hasta que se casaron y separaron (1967-1972).



Aunque la misma Priscilla le dio su visto bueno al guion, Lisa Marie Presley, la hija de la pareja, le pidió a Coppola cambiarlo antes de morir el 12 de enero de 2023, al considerar que el retrato que hicieron de su papá era de un hombre manipulador y depredador. “Como hija suya, leo esto y no veo nada de mi padre en este personaje. Leo y no veo la perspectiva de mi madre sobre él. Veo tu perspectiva sorprendentemente vengativa y desdeñosa y no lo entiendo”, le habría escrito a la directora, según recogió Variety.



Pese a su rechazo y su muerte, el lanzamiento de la película se dio en el Festival de Cine de Venecia en el 2023 y, desde entonces, tanto el filme como la actuación de Spaeny han recibido aplausos y buenas críticas. EL TIEMPO habló con la actriz sobre su papel y la cinta que está en cartelera nacional desde el 4 de enero.

Jacob Elordi y Cailee Spaeny recrean la boda de Elvis y Priscilla en 1967. Foto: Cineplex. Mubi

¿Tenía alguna idea sobre Priscilla Presley antes de interpretarla?



Crecí siendo fanática de Elvis. Mi familia lo amaba. Mi mamá coleccionaba todo lo que tuviera que ver con él. De hecho, cuando éramos niños, viajábamos muy seguido a Graceland, la casa del rey en Memphis. Entonces, siempre he sido consciente de la importancia del personaje. Obviamente sabía de la existencia de Priscilla por su relación con Elvis. Tenía en la cabeza las fotos icónicas, la moda que imponía y el glamour, porque honestamente ellos eran como la realeza estadounidense. Pero tenía conocimiento de ella solo por Elvis.

¿Qué sabía puntualmente de ella?



Realmente no sabía nada sobre su historia. Y creo que eso fue lo que me impactó tanto. O sea, caer en cuenta de que, aun siendo fanática de Elvis, no sabía nada de esa relación. No sabía cómo se conocieron, no sabía que ella creció a su lado, que ella fue a la escuela mientras crecía en Graceland, no sabía sobre todo lo que habían vivido juntos y todo lo que habían pasado.



¿Qué significó para usted asumir este papel?



Fue mágico el hecho de poder trabajar con alguien como Sofia Coppola, que es una de mis directoras soñadas, y contar esta historia de la manera que se hizo. Era necesario escuchar la versión de Priscilla y creo que era necesario que la historia la contara alguien como Sofía. No se me ocurre nadie mejor para dirigir este relato.



¿Por qué? ¿Qué tiene esta historia?



Aunque han pasado muchos años, siento que era una historia no contada. A mi juicio, Priscilla siempre ha sido eclipsada por Elvis. Y para mí fue emocionante ponerla a ella en el papel principal.

Fue mágico el hecho de poder trabajar con alguien como Sofia Coppola, que es una de mis directoras soñadas, y contar esta historia de la manera que se hizo. FACEBOOK

Este es un momento excepcional para ser mujer porque ya no tenemos miedo de contar nuestra historia y ser juzgadas. ¿Cómo se siente al vivir en una era en la que las mujeres, finalmente, tenemos una voz propia?



Definitivamente, hace una gran diferencia poder contar esta historia con una directora y tener su perspectiva, es fundamental para conocer realmente los matices. No creo un hombre hubiera captado los matices que logró Sofía. Ella arrojó luz sobre estos momentos que no sé si un director lo hubiera logrado. Y no quiero decir que hubiera sido una mala película si la hubiera hecho un hombre, pero sí habría sido una película diferente.



¿Qué significa Sofia Coppola para usted?



Recuerdo cuando era una niña y encontraba las películas de Sofia. Lo que más me llamaba la atención es que ella no subestima a las mujeres jóvenes en sus películas. Ella las deja ser, las deja fluir. Las mujeres jóvenes son personajes interesantes y completos que tienen todo tipo de matices. Tienen lados oscuros, anhelos, deseos y necesidades. Y eso es, justamente, lo que logró inyectar ella en esta película, siendo una historia tan complicada.



Sofía Coppola en los Premios Cannes 2013. Foto: Georges Biard

¿Qué hace que Sofia tenga esa mirada tan especial cuando dirige?



Eso definitivamente se da porque ella vive en este mundo como mujer, es decir, desde una experiencia femenina. Más allá de eso, no tengo dudas de que Sofia aprendió mucho de su padre, de estar en la casa con este hombre tan carismático, que es como de la realeza cinematográfica. La verdad es que no hubiera querido ver esta historia contada por nadie más



Usted ha desempeñado roles de mujeres muy poderosas, ¿cuál ha sido su lección más grande interpretándolas en el set?



Lo primero es que tienes que confiar en tu director o directora y en las personas que te rodean. La vida se vuelve mucho más difícil cuando no lo haces. En esta película, por ejemplo, tuve la suerte de tener gente a mi alrededor en quien realmente podía apoyarme. Otra cosa que he aprendido es lo importante que es saber comportarte cuando eres la actriz principal. Está claro que quien dirige marca el tono en el set, pero la actriz principal también. El actor o la actriz principal no solo tiene que presentarse y hacer su trabajo y dar la mejor actuación que pueda dar, también tiene que saber trabajar en equipo y establecer un tono como líder para asegurarse de que todos se sientan incluidos y de que haya un ambiente agradable de trabajo.



¿No siempre es así?



Siempre debería ser así. Sea lo que sea que te está pasando, no importa cuán estresado o estresada estés por la película, debes asegurarte de que todos se lo pasen bien cuando vengan al set. Todos están ahí para hacerte quedar bien y servir a la historia, así que creo que es muy importante asegurarse de liderar una película con amabilidad, especialmente, cuando tienes un papel protagónico. Tienes que entender que la forma en que te manejas en el set, realmente hace una diferencia.

ÚRSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

X: @Uschilevy