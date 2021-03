Por qué Eriq la Salle no aparece en Príncipe en Nueva York 2

El pasado 5 de marzo Amazon Prime Video lanzó 'Un príncipe en Nueva York 2', la secuela que muestra las aventuras disparatadas del príncipe Akeem en la gran capital estadounidense. La película, primera en la historia del cine que tenía un reparto totalmente negro y fue exitosa en todo el mundo, como lo aseguró Eddie Murphy su protagonista, procuró mantener el reparto original.



Sin embargo, hubo una ausencia que han notado los espectadores y que no se ha hecho esperar de comentarios. Es la ausencia de Darryl Jenks, interpretado por el actor Eriq La Salle, villano de la historia en la primera versión.



Pues bien, el director de la cinta, Craig Brewer, dijo en entrevista a la revista ‘Rolling Stone’ que aunque lo invitaron a participar, no accedió. “Lamento que Eriq no haya aceptado ser parte de la secuela porque teníamos un plan para él. Queríamos hacer un nuevo comercial que se iba a ver como fondo en una de las escenas. Pero en vez de Soul Glo, el producto que promocionaría se llamaría Soul Gro”.

Escenas de 'Un príncipe en Nueva York 2'. Foto: Amazon Prime Video

Brewer se refiere a uno de los anuncios falsos más icónicos de la historia del cine. La idea, anotó, era que el personaje de Eriq ahora vendía productos contra la calvicie y que, además, era un comprador de sus propios productos. “El anuncio requería que Eriq aparezca pelón (sin pelo) y que el cabello brotara de su cabeza mágicamente con el producto”, explicó el director. El comercial se transmitiría en el televisor de la familia Junson.



Pese a que La Salle recibió el guión, se conoció que la propuesta no fue de su agrado, razón por la cual no hizo parte de la película, que actualmente es una de las más buscadas y vistas en Amazon Prime Video.



Precisamente el director, realizó una publicación reciente en su instagram, agradeciendo por la buena acogida que ha tenido la secuela.

