Empate épico en los Emmy: Netflix y HBO logran 23 premios

En un emocionante final, HBO y Netflix empataron como las productoras más premiadas en los Emmy, que se entregaron en la noche de este lunes en Los Ángeles.



En la última categoría, mejor drama, 'Game of Thrones' logró empatar las cuentas alzándose con la estatuilla y logrando así la novena de la gala, convirtiéndose en la producción más premiada.

La producción, que fue galardonada por su séptima temporada, también triunfó en otras categorías como mejor actor de reparto, para Peter Dinklage, quien encarna a Tyrion Lannister, uno de los personajes más queridos de la serie. Es el tercer Emmy que Dinklage gana por este rol.



En la categoría de comedia, la gran sorpresa fue 'The Marvelous Mrs. Maisel', creada por Amy Sherman-Palladino y que se centra en una mujer que alcanza fama como comediante en la Nueva York de la década de 1950.



La producción triunfó en ocho categorías, incluidas mejor comedia, mejor actriz principal, para Rachel Brosnahan; mejor actriz de reparto, Alex Borstein; mejor dirección y mejor libreto.

Amy Sherman-Palladino, la creadora de 'The Marvelous Mrs. Maisel', la mejor comedia del año según los Emmy. Foto: AFP

La gran perdedora en este apartado fue 'Atlanta', la serie de Donald Glover, que partía como la favorita pero esta noche se fue en blanco, aunque la semana pasada, en la ceremonia previa, se había llevado dos premios.



Los otros reconocimientos del renglón dramático estuvieron muy parejos, pues el mejor actor fue Matthew Rhys, de 'The Americans', que también triunfó como mejor libreto. La serie justo acaba de finalizar tras seis temporadas.

'The Crown', por su parte, un drama de época de Netflix sobre la vida de la reina Isabel II, tuvo a la mejor actriz, Claire Foy, y al mejor director, el cineasta británico Stephen Daldry.

Claire Foy fue la mejor actriz en un drama gracias a su encarnación de la reina Isabel II en esta serie de Netflix. Foto: AFP

HBO venía de ser la cadena más premiada durante 16 años consecutivos, pero esta vez tuvo que compartir la parte más alta del podio con Netflix, la plataforma de contenidos que cada vez se posiciona más.



Los Emmy se dividieron en dos noches, pues la semana pasada se entregaron las categorías técnicas y de artistas invitados, en las que HBO obtuvo 17 y Netflix 16. En la noche del lunes, los reconocimientos iban para las categorías principales y ahí fue donde Netflix logró igualar las cargas, pues obtuvo 7 Emmy, uno más que su rival.



Más allá de esa competencia, 'Game of Thrones' se consolidó como la serie más ganadora de la historia, pues con los Emmy de esta noche, acumula 47. Y aun falta su octava temporada, que promete uno de los finales más impactantes de la televisión reciente.



El momento más emocionante de la noche llegó de la mano de Glenn Weiss, quien después de ganar el premio a mejor dirección de un programa especial de variedades por la ceremonia de entrega de los Óscar, le propuso matrimonio a su novia Jan Svendsen en plena ceremonia.



"Te preguntarás por qué no te llamo mi novia, porque me gustaría llamarte mi esposa", dijo Weiss antes de que Svendsen subiera al escenario y aceptara su propuesta.



