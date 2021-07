¿Qué dice la crítica de ‘Memoria’, la película colombiana en Cannes?

Memoria, un filme rodado en Colombia, con Tilda Swinton hablando en español, y en el que el pasado se hace presente en los espectaculares paisajes colombianos, fue muy bien recibida por la crítica especializada. La película se ha situado inmediatamente entre las favoritas para ganar la Palma de Oro de la 74 edición del Festival de Cannes, que se anunciará mañana.

"Adapté mi método de trabajo al español, que es como una música", explicó el realizador Apichatpong Weerasethakul, en rueda de prensa tras presentar la cinta que, entre otras cosas, cuenta con producción colombiana y mexicana y ofrece la única oportunidad de escuchar palabras en español en la competición de Cannes.



En esta producción, Weerasethakul reflexiona sobre los recuerdos de cada persona y lo hace a través de Jessica (Swinton), una británica que vive en Medellín y que trata de averiguar qué es un sonido que solo ella escucha. Y en el proceso para descubrirlo llega hasta una zona montañosa y escucha a los antiguos habitantes de esas tierras. Junto a Swinton, la francesa Jeanne Balibar y los colombianos Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego, configuran una película que contiene todos los elementos del cine del genial director tailandés: planos largos y fijos, poco diálogo, paisajes envolventes, silencios y estilo contemplativo.



Película colombiana 'Memoria', que compite en Cannes 2021 Foto: Kick the Machine Films, Burning, Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021

Tras el estreno en Cannes y siete minutos de aplausos entre la audiencia de la proyección, la crítica ya ha revelado sus impresiones de Memoria. “Una obra maestra sin tiempo (...). Es cine lento que hace de la lentitud el ritmo necesario en el que la vida se contempla a sí misma (...). Es cine que fascina como fascina todo lo que se vive por primera vez. Y para siempre", escribió emocionado Luis Martínez en el diario español El Mundo.

Película 'Memoria', del tailandés Apichatpong Weerasethakul, con Tilda Swinton. Foto: Kick the Machine Films, Burning, Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021

En contraste, Carlos Boyero, crítico del diario El País de España, fue un poco más duro con la narrativa. "Me esfuerzo por entender el argumento (...) Si el guion es difícil de seguir, la realización es tediosa e insoportable. No estoy dotado yo para familiarizarme con el disparate, la mística y el subterráneo lirismo de este director".



Y como dicen: para gustos, los colores, Peter Bradshaw, del periódico británico The Guardian, escribió: "Apichatpong Weerasethakul y Tilda Swinton forman un equipo de ensueño (...). Memoria es una película preciosa y misteriosa, se trata de un cine lento que desacelera el corazón”.

"No es la típica película que necesita citas en el póster y estrellitas. No sabría qué hacer con ellas. Pero es cine que, si le dejas, te toca el corazón, te obnubila la mente y conecta con tu alma", fue la reacción de Jason Solomons en The Wrap. Al igual que Eric Kohn, de IndieWire, que la consideró como una reflexión, más allá de ser una película, “y por eso es magistral. Un logro absorbente y enigmático".



Mientras que Todd McCarthy reveló en Deadline que “la actuación de Swinton puede que sea de las más reprimidas e inexpresivas de su carrera (...). Es como un pequeño juego sugerente, calculado para cautivar a unos pocos".



Y Tim Grierson, de Screendaily, reconoció su riesgo y el hecho de apostar por una narrativa diferente. “Elude las categorizaciones fáciles, al mismo tiempo que es una reflexión poderosa sobre la conexión, el aislamiento espiritual y la renovación".



Con información de EFE