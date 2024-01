‘Saltburn’, la bella y extraña radiografía de los millonarios

En las películas es muy divertido destruir a la gente rica. Eso es lo que pretende Saltburn, la película que ha causado revuelo y que se puede ver en Prime Video. Amada por su sutileza estética y crudo retrato del poder y odiada por su impactante deseo de abordar varios géneros cinematográficos, la nueva apuesta de la realizadora Emerald Fennell, quien llamó la atención por aquel retrato de una vengadora que enfrenta al abusador de una amiga en Promising Young Woman, puede recibir aplausos o rechiflas pero eso sí, se le abona que no pasa inadvertida.



La trama de Saltburn se centra en Oliver Quick, un estudiante un tanto introvertido y ambicioso que entra a estudiar a la Universidad de Oxford, a principios del 2000. Como suele pasar en esos contextos de élite, el protagonista sufre de discriminación y trata de ajustarse a una realidad que parece una cápsula de confort y excesos. Él sueña con ser parte de eso, pero lo hace en silencio, con una mirada enfocada en los alrededores de un contexto banal.

Cuando las clases llegan a su fin Quick deja ver su aflicción y termina siendo el invitado de Felix Catton, un joven de familia adinerada que lo invita a pasar una temporada en su fastuoso castillo. El acto de amistad (¿o lástima?) conlleva a una relación ambigua, enfermiza, sensual y destructiva entre ambos y al deseo de la realizadora de mostrar el verdadero rostro del invitado y la cruda caricatura de una familia privilegiada y superficial.



Los fanáticos del cine en el que explota contraste social podrán ver cierta influencia de El talentoso señor Ripley o la cinta Teorema, de Pier Paolo Pasolini.

Jacob Elordí (izqu.) interpreta al anfitrión, Felix Cotton. Foto: Cortesía Prime VIdeo

“Quería hacer algo en la tradición gótica, una especie de casa de campo británica gótica, con la que creo que todos crecimos, con novelas como Brideshead Revisited o la cintas The Go-Between y Rebecca.



Todas esas cosas parecieron un vehículo interesante para hablar sobre nuestra muy complicada relación con las cosas que queremos, ese pozo cada vez más insondable de deseo o la necesidad de personas y cosas. Tenía sentido que terminara de escribir esto durante el covid y me parece una historia sobre lo que sucede cuando no puedes tocar las cosas que quieres tocar y solo puedes mirar”, aseguró la directora en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



Quería hacer algo en la tradición, una especie de casa de campo británica gótica, con la que creo que todos crecimos, con novelas como 'Brideshead Revisited' o la cintas 'The Go-Between' y 'Rebecca'

Saltburn quiere impactar con su mirada lasciva, con momentos que generan una bullosa polémica (como una escena en una tina que ha sido parte de la conversación entre quienes ya han visto el filme) y se regodea mostrando como robots sin alma a la familia de Felix Catton en un mundo en el que la belleza se pinta con trazos extraños, pero imponentes.



“Para mí el detalle de un mundo y de un personaje es lo más importante. No se trata sólo de embellecer a la gente, sino de saber que las chicas de esa época tenían malas extensiones de cabello y un centímetro de raíces y malos tintes. Y los chicos tenían patillas largas y tatuajes poco fiables que se hicieron en su año sabático. Pero también se trata de saber que los chicos de esa época llevaban dos polos uno encima del otro con ambos cuellos abiertos. El brazalete ‘Live Strong’ era tan importante en esto como el reloj Cartier”, explicaba Fennell en la misma charla.



Pero más que en la forma, la realizadora quiere insistir en un fondo amoral, denso y en el que a pesar de que la carencia no es la preocupación de los Catton, todos revelan lo que resume muy bien la actriz Alisson Oliver, que interpreta a Venetia, la hermana de Felix.



“Mi personaje es divertido, audaz y obviamente profundamente privilegiado porque tiene mucho, si no todo, en un sentido material. Pero creo que se siente bastante sola y aburrida y supongo que, cuando era niña, imagino que muchos de sus valores y elogios provenían de ser presentable o hermosa y aceptable para las personas que sus padres traían a la casa. Realmente no tiene mucho apoyo emocional y es alguien que siempre está disfrazada y en constante exhibición. Esa es una forma de llamar la atención, su cabello y su vestimenta gritan ‘mírame’, pero de alguna manera cubren lo que le falta”.

Oliver Quick va revelando sus cartas para dejar ver su alma y lo que no tiene. No es solo el joven callado y con una posible baja autoestima, su acercamiento a poderosos decadentes lo hace querer probar todos los bocados de ese manjar de vida y convertirse en una de las monstruosidades que lo dejaron en su castillo. Hay algo de sadismo y exceso en el ‘cambio de piel’ de protagonista, interpretado por el siempre enigmático actor irlandés Barry Keoghan, que es recordado por su trabajo en la perturbadora cinta El sacrificio del siervo sagrado, Los espíritus de la isla y en un impactante episodio de la serie de HBO Chernóbil.



Pero la gran sorpresa de la cinta la da Jacob Elordi, quien en la piel de Felix Catton, quien se mueve entre la lujuria y el ser un trofeo para las intenciones del invitado. También hay mucho de fragilidad y dolor en la dinámica erótica y confusa entre ambos, un detonador explosivo de los acontecimientos que se van develando conforme pasan los minutos de esta fábula con estilo acerca de querer algo y hacer todo lo necesario para alcanzarlo. Los ricos no lloran, pero son la carne de una cruda radiografía.

ANDRÉS HOYOS

REDACCIÓN DE CULTURA

@AndresHoy1