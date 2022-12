John Krasinski es de esos actores que consiguen dar confianza y que revela en su trabajo a personajes cercanos, comunes y corrientes que quedan atrapados en situaciones extrañas o peligrosas.



(Le sugerimos: James Cameron quiere que ‘Avatar 3’ dure 9 horas, y no es broma)

A él se le recuerda por su papel de Jim Halpert en la comedia The Office, tal vez el único con un poco de sentido común en esa burla al mundo laboral; mientras que en A Quiet Place logró inquietar a millones de espectadores en una aterradora cinta convertido en Lee Abbott, un padre desesperado por mantener a salvo a su familia en una mundo apocalíptico en el que cualquier sonido despertaba el hambre de una aterradoras criaturas. Krasinski logró en ese proyecto balancear muy bien su fragilidad como ser humano y la energía del héroe que es capaz de encarar las peores circunstancias.



Algo parecido, pero en un tono de intriga, es lo que ahora el actor de 43 años está explotando en la serie Jack Ryan, en la que se convierte en un agente de la CIA que tiene que siempre termina atrapado en la violencia de un conflicto sociopolítico global.

John Krasinski es famoso por su papel en la serie 'The Office', y la película 'A Quit Place'. Foto: Prime Video

Inspirado en el personaje creado en el universo literario de Tom Clancy y que tuvo su aventura cinematográfica con Tom Cruise como estrella principal, Krasinski ha logrado crear a un personaje poderoso, inteligente y violento (solo cuando la situación lo amerita), que dista de ese poder casi sobrehumano de algunos agentes de la ficción.



Él resuelve situaciones más con el cerebro que con la fuerza física , mientras escapa de atentados en los que no esconde su miedo y consigue una tensión muy clara en el juego de supervivencia que le plantea la trama de esta producción que acaba de estrenar su tercera temporada en Prime Video.

Tras un estreno en el 2018 enfrentado al agente y analista de la CIA a terroristas de Isis y en una segunda etapa siendo testigo de una trama de corrupción política en Venezuela (que de hecho se rodó en Colombia y contó con la actriz Cristina Umaña en el elenco principal), ahora en su tercera temporada Ryan se convierte en la presa de terroristas, de agentes 'aliados' y de un grupo de poderosos que parecen querer llevar al mundo a una catástrofe.



El ambiente está caldeado por las nuevas palpitaciones de la Guerra Fría y un entramado en el que, como siempre, no es saludable tener exceso de confianza.

Ahora, tras un día de rutina en Roma, Jack Ryan se da cuenta de un plan para restaurar el imperio soviético al que llaman Proyecto Sokol, pero en su investigación termina siendo acusado de ser parte de una conspiración aún más profunda orientada a restaurar el Imperio Soviético.



Eso lleva a Jack a embarcarse en una misión para confirmar la inteligencia, pero rápidamente las cosas se ponen mal y es erróneamente implicado en una conspiración más grande. Solo con la ayuda de su compañero de la CIA James Greer (Wendell Pierce) y el exagente Mike November (Michael Kelly), tendrá que encarar este juego en el que no tiene las cartas a su favor.

El exagente Mike November (Michael Kelly) y James Greer (Wendell Pierce) . Foto: Prime Video

"Esa idea del héroe que exploramos en particular en esta serie es algo que no siempre se ha visto. Jackno tiene esa opción de escoger entre lo que es bueno o malo. En la primera temporada él estaba muy confiado frente a las buenas decisiones que toma o por las que lucha; en la segunda temporada se revela claramente que las situaciones no se pueden analizar desde ese punto de vista de contrastes y hay otras opciones o tonos grises a los que él tiene que hacer frente en sus misiones. Para mí en esta tercera entrega el personaje tiene que duplicar o triplicar sus instintos, pero asumiendo otro rol para la Agencia y en ese salto de un lado a otro y con varios enemigos y colegas encima de él, la dinámica es más tensa y estoy feliz de explorar ese tono de la serie”, revela en una corta charla con EL TIEMPO, como los momentos de tranquilidad de su personaje, John Krasinski.



Wendell Pierce sonríe y saluda diciendo “Tu tranquilo”, en un buen español producto de su experiencia de rodaje en Colombia. Para él, el representante de una tensa diplomacia dentro de la universo de Jack Ryan, lo que plantea la serie es una triste predicción de algunos acontecimientos que están afectando al mundo.

“Esta historia fue escrita hace unos tres años, pero trágicamente ahora vemos un panorama que parece tomar algunos elementos de nuestra ficción, realmente nunca imaginé algo así”, agregó Pierce.



“Lo que mueve al mundo y a muchas personas es el poder y el hecho de hacer cualquier cosa para mantenerlo y eso, infortunadamente está ligado profundamente a la naturaleza humana y a la aevntura de la serie”, redondea Michael Kelly.

Una aventura que Krasinski adora. “Es emocionante y siempre es un honor compartir con Pierce y Kelly en pantalla, son las personas más divertidas e inteligentes que conozco y esa fue una de las razones principales de regresar y encontrarnos de nuevo”, finaliza Krasinski, con esa simpatía que lo caracteriza y alimenta el buen ejercicio de espionaje de Jack Ryan.



