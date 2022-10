Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo temen por sus vidas. Un carro bomba ha explotado en las afueras de los juzgados y sus familias reciben constantes amenazas de muerte. Desconocidos los siguen y acosan por las calles de Buenos Aires. Los fiscales encabezan una lucha de David contra Goliat, liderando a un inexperto equipo de abogados en su carrera por demostrar las desapariciones, violaciones, torturas, separaciones forzadas, secuestros y asesinatos que la Junta Militar, que lideró Jorge Rafael Videla, cometió mientras estuvo en el poder. La naciente democracia que rige el país es frágil, los militares siguen teniendo mucho poder y los argentinos apenas despiertan de una pesadilla que se prolongó por 7 años.

Los fiscales del famoso juicio de las Juntas, que fue uno de los momentos más dolorosos e importantes de la historia argentina, pusieron contra las cuerdas y condenaron a varios generales que participaron en los crímenes de lesa humanidad. Fueron cinco meses durante los cuales unos 900 testigos relataron sus tragedias ocurridas durante la dictadura de Videla, acusada de terrorismo de Estado: una época en la que reinaron el terror y la prohibición y cuando se calcula, según cifras sin confirmar, desaparecieron unos 35.000 opositores del régimen.

Argentina, 1985, el próximo gran estreno de Prime Video, con Ricardo Darín y Peter Lanzani, retrata ese momento en el que la justicia brilló para las víctimas. Estará disponible en la plataforma a partir del 21 de octubre, además de ser el título que representa a Argentina en la categoría de cinta extranjera de los premios Óscar.

'Argentina, 1985' representa al país suramericano en los premios Óscar. Foto: Prime Video

“Estábamos sentados en un bar de Buenos Aires conversando sobre películas que nos encantan –recuerda el productor Axel Kuschevatzky y su amigo, el cineasta bonaerense Santiago Mitre–. Estábamos hablando de los thrillers políticos que amamos, como Todos los hombres del presidente o El juicio en Nuremberg. Nos preguntábamos por qué no había un equivalente en Argentina. Hablamos sobre cuál podría ser el tema de tal película: tiene que ser el juicio de las Juntas”.



Recordado por sus premiadas películas La cordillera, El estudiante y Paulina, Mitre y su coguionista Mariano Llinás dedicaron dos años enteros a leer periódicos de la época, hacer entrevistas y ver documentales y fotografías. “Empezamos escribiendo esto como una de las películas que ya habíamos hecho, pero nos detuvimos de inmediato. No podía ser así. Necesitábamos saber exactamente cómo ocurrieron los hechos, antes de comenzar a escribir de nuevo”.



El guion fue tomando forma, pero para Mitre y los productores solamente había dos actores que podían hacer los papeles centrales, dos brillantes intérpretes de sus generaciones: Ricardo Darín, al que le sobran créditos: El secreto de sus ojos, La cordillera, Relatos salvajes, Nueve reinas, y Peter Lanzani (El clan, Un gallo para Esculapio).

Ricardo Darín y Peter Lanzani, los protagonistas del filme. Foto: Prime Video

“Strassera es como salido de una película de Frank Capra o de Steven Spielberg”, dice Kuschevatzky. “Es el tipo promedio en una misión. Y no se da cuenta de lo grande que es su misión hasta que es demasiado tarde para escapar de ella. Y luego tienes a Moreno Ocampo, que es como un personaje de una película de Howard Hawks. Conoce su objetivo y quiere ser el mejor. Él quiere ganar este caso, pase lo que pase”.

A pesar de su experiencia, para Darín fue un reto mayúsculo interpretar a un héroe nacional, como es considerado el fiscal Strassera.

¿Cómo fue la experiencia de interpretar a un personaje de la vida real?

Ricardo Darín (R. D): En el pasado había rechazado la idea de interpretar personajes de no ficción. Cuando intentas emular o hacerte pasar por un personaje basado en una persona real, ingresas a un territorio peligroso. No estoy interesado en tratar de copiar a nadie. Le dije a Santi que no quería imitarlo. Tuve que encontrar mi propio camino. Luego, cuando leí el guion, mi entusiasmo creció aún más. Vi que no estaba centrado en el juicio sino en los aspectos humanos de la historia. Eso me emocionó.

¿Qué recuerda del juicio original?

R. D. : El advenimiento de la democracia significó un soplo de aire fresco para el país. La posibilidad de enjuiciar a los militares era impensable al principio, porque todavía tenían mucho poder. Recuerdo que había una gran expectativa en el juicio.

¿Cómo se preparó para interpretar a Julio Strassera?

R. D. : Conocí a muchas personas que trabajaron con Strassera. Y confirmaron mi teoría de que era un hombre de mente muy fuerte y con un gran sentido del humor. Creo que durante muchos años su confianza fue baja, lo que les pasó a muchas personas que vivían la dictadura. Sintió que no podía hacer lo suficiente, pensó que esto no podía ser posible. Fue un impulso extraordinario para él cuando se dio cuenta de que podría hacerlo. Creo que fue entonces cuando surgió su verdadera personalidad. Terminé enamorándome de su personalidad. Era un hombre de grandes convicciones. Necesitamos ese tipo de persona, la gente que defienda sus valores y principios, incluso contra enormes obstáculos.



CULTURA Con materiales cedidos por Prime Video

@CulturaET

