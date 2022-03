Un diagnóstico de diabetes tipo 2 dejó frío al actor Christian Tappan. Tras años de intenso trabajo y papeles memorables como Gonzalo Gaviria, el primo de Pablo Escobar en la serie Escobar: el patrón del mal; el ambicioso amante del poder Gorka Marín, en la serie La hermandad, o el inolvidable Apache, némesis de Juan Pablo Raba en Distrito salvaje, el actor no pudo ocultar sus tristeza y recordó aquellas jornadas de cansancio extremo, sobrepeso y malestar que lo aquejaban durante algunos de los rodajes de su intensa agenda de trabajo.

Se sintió muy nervioso ante un panorama que pintaba sombrío para su carrera como actor, pero luego reflexionó (claro, fue un proceso largo) y decidió tomar el toro por cuernos: “Hay que reírse un poco de esto”, pensó, y comenzó a escribir una historia, una tragicomedia. Fue como una catarsis, mientras trataba de equilibrarse y respondía a los nuevos retos que iban apareciendo.



Christian Tappan en Lavaperros Foto: 64-A Films

Participó, entre otras, en la película Los días de la ballena, apoyando con su talento la historia de una joven pareja de grafiteros que desafían a una banda criminal al pintar un tierno cetáceo en una pared en la que habían dejado una amenaza; también se convirtió en Molina, uno de los cerebros de un gran golpe al Banco de la República en la serie El robo del siglo (y se ganó el premio a mejor actor de reparto en los Premios Platino del 2021) e impactó con su retrato de un traqueto de Tuluá en decadencia, en la película Lavaperros, en la que, de alguna manera, se hizo eco de una transición física y emocional por la que estaba pasando fuera de las pantallas.



“Cuando me detectaron la diabetes, el colesterol alto y no me podía mover por la hernia discal –aunque no dejé de trabajar ni un solo día– (‘uno se tiene que ver uno como un lulo’, agregó) y los años te repiten: ‘Tienes que verte impecable, güevón’”, recordó el actor.



“Entonces uno pasa a ser gallardo –palabra que vine a usar después de los 40– para aceptarme y descubrir que me estaban pasando cosas, pero que las tenía que compartir a través del humor, de una manera más chévere”, reflexiona Tappan.

Así nació la serie Primate, una comedia de seis episodios de 25 minutos cada uno (como para maratonear en una tarde) y que estrena hoy la plataforma de streaming Amazon Prime Video.



“Comenzamos a escribir en el 2020 y llegamos a esta trama bonita con la historia de William Days (su personaje) y de los que lo rodean”, explica Tappan emocionado. Es uno de los proyectos más queridos de toda su carrera.



En realidad, Primate es una comedia de un inmaduro encantador, una trama con una naturaleza autobiográfica indiscutible.



Tappan esbozó la aventura de reencuentro de un actor consigo mismo: un William Days que esconde su verdadero apellido, Díaz, para darse una onda internacional. Pero que ya no es un galán, tiene panza y cuya estabilidad emocional se ha ido un poco al carajo.



Además, está separado, es inmaduro y lidia con las expectativas de quienes están a su alrededor. No es un drama disfrazado de comedia, el propio Tappan define la serie como una propuesta “digestiva, directa, familiar y divertida”.

***

El protagonista pasa por situaciones jocosas y que lo confrontan. Quiere cambiar de vida. Foto: Amazon Prime Video

“Wiliam Days es como una de esas mascotas locas que uno tiene en la casa... La quieres matar, pero a la vez la adoras”, agrega la actriz Natasha Klauss, que abraza a Tappan en un momento de la conversación. Ella es Juliana, la exesposa del protagonista, quien ya no resiste el estilo de vida desordenado de Days.



“Vamos en un viaje descubriendo la humanidad de este hombre, entendiendo que no existe esa perfección que a veces buscamos las mujeres en la otra persona”, agrega.



Claro, William es ahora más torpe socialmente, no tiene hogar y vive en la casa de su mejor amigo, trata de encajar, de depilar el exceso de vello de su cuerpo para verse más sexi y se aferra a una foto de su niñez que parece ser una representación de su conciencia.

Su trayecto está lleno de tropiezos que derivan en carcajadas y momentos de ternura, que están a años luz de la tristeza que llegó a sentir su protagonista en ese momento de la vida en el que una voz interior te dice: ‘¡Asúmelo, ya no eres el mismo!’.



Christian Tappan consigue convertirse en un perdedor que destila ternura y hace reír con sus defectos, tratando de encauzar su carrera como actor, haciendo todo lo posible para entrar ‘al mercado del usado’ y conseguir darle una oportunidad a su descuidada apariencia física, aferrándose a la quemada idea de reinventarse. Con un humor fino, sin exageraciones y con imágenes imperdibles como la de su William Days balanceándose con poca ropa sobre una bola de demolición dorada, como en el video de la canción de Miley Cyrus Wrecking Ball.



"Esto fue un oasis, hermano; cuando uno llega a un oasis, uno llega con mucha sed y se pone feliz. Lo disfruté, es mi bebé y me gustaría que fuera el principio de otras historias por contar”, finaliza sonriendo Christian Tappan. Todo está bien.



