Presidentes y gerentes de canales de TV y su lucha en la pandemia 

Los presidentes de los canales Caracol, RCN y el 1, y los gerentes de Citytv y RTVC (Sistemas de Medios Públicos) hablan de la importancia de este medio en plena emergencia, los retos, los logros y lo que piensan para el futuro. Saben que han sido compañía para la gente, confinada en sus casas, y así asumieron este momento.

Gonzalo Córdoba, de Caracol: ‘Los medios han jugado un gran papel’



¿Cuál es el objetivo al futuro como canal en este año atípico?

No sabemos con certeza cuál va a ser el futuro, pues esta situación nos ha llevado a entender que debemos ir paso a paso, pensando a corto y mediano plazo. Dicho esto, esperamos seguir con nuestro negocio, después de las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia; apostándole a realizar producciones del más alto nivel e informando oportunamente a los ciudadanos para seguir siendo el canal de los colombianos.



La TV ha demostrado ser compañía y apoyo, con información y entretenimiento. Pero desde adentro, ¿cómo han enfrentado esta pandemia?

La televisión ha demostrado ser de gran importancia para los colombianos. Hemos visto como se ha aumentado su consumo y como los medios de comunicación han jugado un papel supremamente importante en esta situación.



En Caracol Televisión y como a todas las industrias, nos ha tocado adaptarnos, hemos seguido con nuestra programación bajo protocolos muy estrictos y lineamientos muy claros en cuanto a bioseguridad. En Noticias Caracol y Blu Radio implementamos las medidas para velar por el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias manteniendo la calidad que nos caracteriza, como hacer los noticieros desde casa.



Después de más de 140 días de pandemia, quiero destacar que tomamos las decisiones más acertadas en tiempo récord para ofrecer lo mejor de nosotros.



¿Cómo son los protocolos de seguridad del personal que está laborando?

La mayoría de nuestros colaboradores trabajan desde casa para cuidarlos tanto a ellos como a sus familias. En las instalaciones hemos tomado medidas muy estrictas para que solo ingresen quienes por su trabajo no pueda hacerlo desde casa. En este sentido y para cuidar de ellos, tenemos unos protocolos puntuales como zonas de limpieza de manos con gel antibacterial y alcohol, cierre de las zonas comunes y sociales, solo se puede trabajar desde el puesto de cada uno y es indispensable el uso de tapabocas todo el tiempo.



¿Cuáles son los cambios más drásticos que han tenido que afrontar tanto física como personalmente y qué han aprendido?

A todos nos tomó por sorpresa esta situación y tuvimos que reaccionar para afrontarla de la mejor manera. La adversidad nos llevó a buscar caminos para mantener a nuestras audiencias conectadas.



Hoy, ¿cuáles creen que son los valores que tienen como canal y cuáles han ganado?



Nuestro mayor valor es mantener a los colombianos entretenidos e informados veraz y oportunamente, ofreciéndoles producciones de la mejor calidad.



¿Cómo han enfrentado la pauta, que ha sido difícil?

En estos momentos de pandemia nos ha tocado adaptarnos, nos hemos reinventado y, como todo, la pauta se ha visto afectada. En Caracol Televisión, en pro de seguir con nuestro compromiso, hemos aprovechado los espacios para transmitir información relevante para el momento como campañas de prevención, cuidado del medio ambiente, seguridad, entre otras, para proteger y acompañar a la gente.



Hay que pensar en la llamada nueva normalidad. ¿Cómo la ven? ¿Qué tanto han avanzado con los gobiernos locales para retomar grabaciones de seriados y cómo cambiarían estas grabaciones? ¿Qué ejemplos han mirado?

Nos hemos adaptado y lo seguiremos haciendo. El futuro es muy incierto y nadie tiene claridad de lo que pasará en los próximos meses, sin embargo, cumpliendo con nuestro propósito, le estamos apostando fuertemente al mundo digital, con formatos diferentes y nuevas tendencias. Por otro lado, nos hemos propuesto seguir potencializando las sinergias entre todos los medios del grupo y, así, estar a la vanguardia.



Ustedes no se acogieron al decreto de reducción de programación nacional en la franja estelar. ¿Por qué?

Gracias al compromiso y trabajo de nuestros colaboradores, no tuvimos que acogernos a lo que este decreto permitía. Siempre hemos buscado proteger la producción nacional y los contenidos en el prime se han destacado por eso.



Retomando la pregunta anterior: estas producciones les muestran que hay ‘rating’, que a la gente le gustaron. La industria ha cambiado, pero ¿qué les dice este gusto por lo que se hizo en libretos, actores de reparto, música?

Ver que estos programas son exitosos nos llena de felicidad y orgullo. Por eso, seguiremos retándonos para mejorar cada producción buscando nuevos caminos para llenar las expectativas de nuestro público y lograr que más colombianos nos prefieran.

José Antonio de Brigard, de RCN: ‘Hemos hechos ajustes para continuar’

José Antonio de Brigard, presidente del Canal RCN, dice que el canal avanza en planeación. RCN Foto: RCN

¿Cuál es el objetivo al futuro como canal en este año atípico?

Estamos convencidos de que la televisión abierta está más viva que nunca. La pandemia ha demostrado que sigue siendo compañía y entretenimiento para las familias. De hecho, el consumo de contenidos a través de la pantalla se ha incrementado durante estos días de confinamiento. Así que el objetivo seguirá siendo fortalecer ese vínculo. Nuestra apuesta en este sentido no ha cambiado. Al contrario, se consolida.



La TV ha demostrado ser compañía y apoyo, con información y entretenimiento. Pero ¿cómo han enfrentado esta pandemia?

La ‘pausa’ ha sido una oportunidad para mirar con mucho detenimiento toda la operación del canal. Y así hemos enfrentado el momento. Ese análisis nos ha permitido hacer los ajustes para continuar, como rediseñar el modelo de negocio de acuerdo a las circunstancias, implementar nuevas formas para relacionarnos con anunciantes y mercados internacionales, por ejemplo. Y estamos avanzando en una planeación muy precisa que nos asegure un regreso a la producción más eficiente.



¿Cómo son los protocolos de seguridad del personal que está laborando?

Hoy trabaja presencialmente el personal estrictamente necesario para asegurar la operación del canal. Las áreas administrativa y financiera atienden a través del trabajo en casa. Otros cambios drásticos han sido los que trae consigo la cancelación de grabaciones de programas de entretenimiento y novelas. Para las personas que deben trabajar presencialmente, desde que esto comenzó, implementamos los protocolos de limpieza y desinfección, capacitaciones sobre prevención y control de covid-19, toma de temperatura, lavado correcto y frecuente de manos, uso obligatorio de tapabocas y guantes.



Las medidas se han ido reforzando con prácticas como desinfección de calzado, uso de vestidos de bioseguridad, grupos de contingencia y turnos de trabajo semanales, incluyendo la priorización del trabajo remoto.



¿Cuáles son los cambios más drásticos que han tenido que afrontar tanto física como personalmente y qué han aprendido?

Quizá lo más impactante ha sido parar las producciones y ver un canal prácticamente vacío. Pero, ha sido muy interesante y paradójico ver cómo se ha fortalecido el trabajo en equipo, a pesar del nulo contacto físico. Ejemplo de esto han sido un par de proyectos experimentales. Uno de ellos, Confinados, serie corta grabada con celulares, escrita por Juan Andrés Granados, Héctor Moncada y Juan Manuel Cáceres; dirigida a ‘control remoto’ por Lucho Sierra y grabada por los actores en sus casas y con sus teléfonos. Esta ha sido una experiencia maravillosa no solo por los cambios en la dinámica tradicional de producción, sino porque generó mucha solidaridad y camaradería.



Hoy, en este momento, ¿cuáles creen que son los valores que tienen como canal y cuáles han ganado?

Pienso que la esencia del canal RCN está fundamentada en producir entretenimiento e información para la familia, como lo decía, ha fortalecido la apuesta.



¿Cómo han manejado la pauta, que también ha sido difícil?

También las relaciones con nuestros anunciantes se han fortalecido desde la solidaridad y entender que #Juntos saldremos adelante. No tenemos sino reconocimiento porque en todos hemos encontrado apertura y flexibilidad para ajustarnos a la nueva realidad.



Hay que pensar la nueva normalidad. ¿Qué tanto han avanzado con los gobiernos para retomar grabaciones y seriados, y cómo cambiarían? ¿Qué ejemplos han mirado?

De acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Salud y la Alcaldía Mayor de Bogotá se establecieron los protocolos generales y específicos para la actividad económica de producción de contenido audiovisual, desde los cambios en los libretos para evitar al máximo el contacto cercano, la priorización de grabaciones en estudios con espacios controlados, la disminución del número de personas en el set y en los equipos técnicos y de producción, el control de temperatura, signos y síntomas respiratorios, uso obligatorio de elementos de protección, control de distanciamiento en zonas de alimentación, etc.



Ustedes no se acogieron al decreto de reducción de programación nacional en la franja estelar. ¿Por qué?

No tuvimos necesidad porque una de las grandes fortalezas es nuestro catálogo, con las historias memorables y extraordinarias que han cautivado a las audiencias locales y le han dado la vuelta al mundo. Y estamos convencidos de que los contenidos locales con criterio universal, son muy bien recibidos.

Clemencia Izquierdo: ‘En City nos une un gran compromiso’

Clemencia Izquierdo, gerente de Citytv. Foto: Archivo particular

¿Cuál es el objetivo al futuro como canal en este año atípico?

Informar y entretener a los bogotanos, con este claro propósito seguiremos contando las historias de la ciudad, nuestra finalidad es hacer el mejor contenido honrando el compromiso que tenemos con los televidentes, continuando con la producción de los programas que hemos realizado durante más de veinte años.



La televisión ha demostrado ser compañía y apoyo. Ha dado información y entretención. Pero desde adentro, ¿cómo han enfrentado esta pandemia? ¿qué se cambió?

En un tiempo récord pusimos en marcha un plan para seguir al aire con nuestra programación habitual, no fue sencillo, fue una tarea compleja. Afortunadamente, el equipo del canal se ha caracterizado por su compromiso, su amor y pasión por este oficio, más allá del deber, así que en menos de 48 horas logramos instaurar un nuevo modelo de producción que consistió en llevar las cámaras a las casas de los presentadores y reporteros, tener el mínimo de personas en estudio y aprender nuevas rutinas para producir los contenidos.



¿Cómo manejan los protocolos de seguridad del personal que está laborando actualmente?

Los protocolos son muy rigurosos. Todos los días se monitorea la salud de los empleados mediante una encuesta que deben diligenciar antes de ingresar a las instalaciones. Se ha dotado con el material de protección a todo el equipo que trabaja desde la sede y desde las calles cubrimiento los acontecimientos diarios, todo el equipo ha sido solidario y responsable con sus compañeros.



¿Cuáles son los cambios más drásticos que han tenido que afrontar tanto física como personalmente y qué han aprendido de ellos?

Creo que una vez más se ha puesto a prueba la creatividad y el compromiso de los empleados, todo esto ha sido un cambio muy grande. Nos hacemos mucha falta, la cotidianidad en el canal siempre ha sido maravillosa, somos un equipo muy unido; sin embargo, a pesar de estar más lejos, estamos más cerca que nunca porque lo que nos junta es el amor por Bogotá y el deber de entregarle información oportuna a los bogotanos.



Hoy, en este momento, ¿cuáles creen que son los valores que tienen como sistema y cuáles han ganado?

El sistema informativo y Bravíssimo se hacen pensando en la teleaudiencia, siempre del lado del ciudadano. Nuestros valores son los mismos que nos han acompañado desde hace más de 20 años: la credibilidad, el respeto y la humildad para contar las historias, sabiendo que los protagonistas son los ciudadanos.



Ya hay que pensar en la llamada nueva normalidad. ¿Cómo van a seguir trabajando con los equipos en la calle?

Los equipos de reportería nunca se han ido, hemos reforzado los protocolos, ahora es obligatorio el uso de tapabocas y caretas, tenemos cañas para los micrófonos y tratamos de tener la mayor distancia para proteger a equipos y ciudadanos.



Ustedes no se acogieron al decreto de reducción de programación nacional en la franja estelar. ¿Por qué?

Nuestra parrilla de programación está diseñada para que los bogotanos estén informados, cubrimos varios frentes para poder contar lo qué está ocurriendo y esto sólo lo logramos con la manera de producción que siempre hemos tenido al aire. El fin de semana es el momento de la entretención y Bravíssimo es la oportunidad perfecta para que durante varias horas se puedan conectar con la ciudad, pero también con las estrellas de la farándula.



Además, en Citytv hemos tratado de ofrecerles citas a los televidentes para que se conecten con nuestros productos. En esta época tan compleja solo podemos agradecer el cariño y la fidelidad de las audiencias. Citytv está en su mejor momento, es el canal que más crece en la zona centro, lo que nos compromete y nos impulsa a hacer cada día lo mejor que podamos hacer por esta ciudad y sus habitantes.

Ramiro Avendaño: ‘En el Canal 1 hemos ganado como familia’

Ramiro Avendaño es el presidente del Canal 1. Foto: Foto: cortesía del canal

Año atípico. ¿Cuál es el objetivo al futuro del canal?

Nuestro objetivo no ha cambiado. Justo este mes, el Canal 1 cumple su tercer aniversario y desde que arrancó en 2017, estamos comprometidos en ser la alternativa de entretenimiento e información gratuita para todos los colombianos. Esta apuesta ha dado muy buenos resultados pues desde nuestra llegada, las audiencias de TV abierta han estado en permanente crecimiento. El plan es seguir ofreciéndoles a los colombianos una nueva forma de ver televisión gracias a una oferta de contenidos únicos e innovadores y que generen cercanía.



La TV ha demostrado ser compañía y apoyo. Ha dado información y entretención. Pero, desde adentro, ¿cómo han enfrentado la pandemia? ¿qué tanto cambiaron?

Canal 1 es una empresa flexible y cuenta con un equipo de trabajo muy profesional. El 75 % de nuestro personal está trabajando de manera remota demostrando altísimos estándares de desempeño y eficiencia. El otro 25 % mantiene en operación el Canal y desempeñando funciones frente a la pantalla. Hemos optimizado nuestra forma de trabajar, gracias a un efectivo uso de las plataformas virtuales y herramientas tecnológicas que tenemos disponibles para mantenernos cercanos, mejorar la comunicación y trabajar desde la distancia en equipo.



¿Cómo son los protocolos de seguridad del personal que está laborando actualmente?

La salud, seguridad y bienestar tanto físico como emocional de todo el equipo es una prioridad para nosotros. Desde marzo y antes de los protocolos emitidos por el Gobierno Nacional ya habíamos diseñado e invertido en un riguroso plan preventivo de seguridad, con el propósito de asegurar unas condiciones de trabajo con los más altos estándares para todos, tanto los que están en las instalaciones, como los que están en casa. Estas medidas son revisadas y monitoreadas para reforzar las que sean necesarias y reducir lo más que podamos los riesgos de contagio.



Todos los colaboradores registran a diario su estado de salud en nuestra plataforma. Asimismo, mantenemos el máximo distanciamiento social posible, reduciendo al mínimo el número de personas que entran a las oficinas; están restringidos los invitados y hoy no hay público en nuestros programas.



¿Cuáles son los cambios más drásticos que han tenido que afrontar tanto física como personalmente y qué han aprendido de ellos?

Hemos aprendido a acercarnos en la distancia. Todos los días tenemos videoconferencias con el equipo para asegurarnos que estamos alineados en el desarrollo de los proyectos y las responsabilidades, sacamos un tiempo para mantener la motivación alta y saber como están las personas y sus familias, asegurando que no les falte nada para desarrollar su trabajo. Bajo la premisa de ser mejores personas para ser mejores profesionales, trabajamos día a día. También ha crecido un sentimiento de solidaridad, empatía, a actuar rápido, y a desarrollar una comunicación asertiva.



Hoy, ¿cuáles creen que son los valores que tienen como canal y cuáles han ganado?

Flexibilidad, transparencia y responsabilidad. Hemos ganado más en el sentido de familia, pues en el canal realmente todos somos uno, y además de trabajar en equipo nos importa la persona y su familia; también se ha incrementado el orgullo por la empresa y lo que hace.



Además, perseverancia: a pesar del contexto que estamos afrontando seguimos adelante y con buenos resultados. Y pasión: nos gusta lo que hacemos, nos retamos cada día para hacerlo mejor con lo que podemos en estas circunstancias y mantener a nuestros televidentes y anunciantes cercanos y con interacción para construir entre todos una mejor televisión.



¿Cómo les ha ido con el rating en estos meses?

La televisión abierta ha sido el medio favorito de los colombianos durante esta pandemia, pues el rating en los primeros dos meses aumentó 35 %, cifra inédita en la industria.



¿Cuáles son los programas más fuertes que tienen?

Guerreros continúa siendo uno de los programas favoritos de los colombianos para entretenerse, así como NotiCentro 1 CM& para mantenerse informados. La gran sorpresa de este periodo ha sido Caso cerrado, que ha marcado muy buenas cifras en las dos emisiones tanto en la mañana como en la tarde. Resaltamos el estreno de la cuarta y última temporada de El final del paraíso a partir de este 18 de agosto, que seguro marcará muy buen rating pues la tercera temporada que emitimos hace unos meses fue todo un éxito.



Además, llegan para Función estelar películas que no se han visto por otros canales nacionales, la tercera temporada de Shark Tank y Guerreros con una versión renovada.



¿Cómo les sigue yendo con su propuesta de películas?

La apuesta que ha hecho Canal 1 de pasar películas recientes y de primera factura en horario estelar ha sido de completo agrado de la audiencia, ya que en ningún otro canal pueden encontrar esta calidad de contenido gratuito y en un horario familiar.



Las audiencias también han cambiado su forma de ver televisión, pues encontraron en Canal 1 una alternativa de entretenimiento para en una franja que ha estado siempre marcada por las noticias y novelas, y más ahora que la competencia ha reencauchado varios contenidos.



¿Qué público nuevo les ha llegado con esta propuesta?

La audiencia del Canal 1 ha logrado capturar a jóvenes y adultos. Más hombres que mujeres. Además, con la gran noticia de regresarle el fútbol a las pantallas de los colombianos con los mejores partidos de la Liga mexicana se ha llegado a más hombres y jefes de hogar.



¿Cómo han manejado el porcentaje de programación en la franja estelar, según el decreto de emergencia promulgado por el gobierno? ¿Fue positivo para ustedes en la época que estuvo vigente?

Esta disposición que estuvo vigente por un par de meses nos permitió planear nuestra programación con un poco más de flexibilidad ante la eventualidad de que se afectaran nuestras operaciones. Sin embargo, solo se usó parcialmente.

Álvaro García: ‘En RTVC venimos en transformación’

Álvaro García, gerente de RTVC, Sistema de Medios Públicos. Foto: Rtvc





¿Cuál es el objetivo al futuro como Sistema de Medios Públicos en este año atípico?

Seguir conectando a los colombianos a través de la televisión, la radio y las plataformas digitales públicas, con contenidos de alta calidad, que informen, eduquen y entretengan a las familias en cada rincón del país. En RTVC venimos en una transformación muy importante desde comienzo de año, apostando por una convergencia de contenidos y de operación en nuestros productos, y fruto de ello hoy podemos tener en la pantalla de Señal Colombia y Canal Institucional, y en nuestras redes sociales.



Lo estamos haciendo en información, con un espacio como Señal de la mañana, que nació en la radio y hoy ya está en dos canales de TV y en plataforma digitales, aumentando ostensiblemente su alcance. En el mismo sentido estamos avanzando con contenidos educativos (Profe en tu casa), de opinión (La clase Radiónica) y de entretenimiento.



Tenemos también el gran objetivo de consolidar nuevas alianzas con referentes de la comunicación en el mundo, para que en otras latitudes puedan conocer y disfrutar los contenidos del Sistema de Medios Públicos de Colombia y nosotros llevarles productos premium de manera gratuita a más compatriotas.



La televisión y la radio han sido compañía y apoyo. Han dado información y entretención. Pero desde adentro, ¿cómo han enfrentado esta pandemia, ¿qué hubo que cambiar?

Hemos enfrentado esta coyuntura siguiendo al detalle los protocolos de seguridad dispuestos por las autoridades. Nuestra prioridad siempre es y será la salud y el bienestar de nuestro equipo. Más del 80 por ciento de la entidad trabaja hoy desde la casa y bajo esta nueva modalidad hemos tomado decisiones importantes, como transformar nuestra programación para llevar información, educación, actividad física y entretenimiento a los hogares. Una de las novedades que tenemos es la franja Territorio mágico, con el acompañamiento y la curaduría técnica del Ministerio de Educación, que brinda contenidos de primerísima calidad para niños entre 4 y 12 años, todos los días de 7 a. m. a 1 p. m. Esto es un apoyo real para estudiantes, profesores y padres.



Además, en estos meses de confinamiento lideramos alianzas sin precedentes, que nos han permitido presentar en televisión pública programas de Discovery Channel, sobre naturaleza, ciencia e historia. Esta semana estrenamos La leyenda de Bruce Lee, producto de una importante alianza con la TV China con un contenido que mezcla entretenimiento y cultura.



En los últimos días volvimos a emocionarnos con nuestros ciclistas que compiten en Europa, exploramos su lado humano en entrevistas con la inigualable ‘Goga’ Ruiz y sorprendimos al público más joven con una oferta única: deportes electrónicos, un fenómeno global, que hoy pueden conocer los colombianos a través de la Liga Latinoamericana de League of Legends, un producto que por primera vez se transmite en los medios públicos.



¿Cómo manejan los protocolos de seguridad del personal que está laborando actualmente?

La salud de nuestros colabores es lo primero. Por eso, como Sistema de Medios Públicos acogimos el protocolo de Bioseguridad del Ministerio de Salud. Actualmente, solo acuden a la entidad equipos de trabajo que por su labor esencial se encargan de la producción y emisión de nuestros contenidos en radio y televisión. Habilitamos las condiciones para trabajo en casa y hoy más del 80 por ciento de la entidad opera así.



Para quienes asisten contamos con equipos y elementos de protección dispuestos en la entrada y varios puntos de nuestras instalaciones, así como lavamanos, desinfección y toma de temperatura. De igual forma, estamos en comunicación permanente con los equipos internos y externos para conocer sus necesidades, continuar la pedagogía sobre la importancia del autocuidado y recalcar la bioseguridad.



¿Cuáles son los cambios más drásticos que han tenido que afrontar tanto física como personalmente y qué han aprendido de ellos?

Transitar de forma acelerada a una total virtualidad ha sido un gran desafío, al que nos hemos adaptado con éxito. La clave ha sido la confianza que tenemos en nuestros colaboradores, que desde sus casas han puesto todo su talento, paciencia, creatividad, innovación y esfuerzo para lograr productos con los mismos estándares de calidad que por años nos han reconocido los colombianos. Estas transformaciones nos están dejando lecciones muy positivas: optimización del tiempo, reuniones eficientes y productivas, agilidad en la ejecución de procesos y una aceleración tecnológica en beneficio de nuestros productos.



Hoy, en este momento, ¿cuáles creen que son los tres valores que tienen como sistema y cuáles han ganado?

La diversidad nos representa como Sistema de Medios Públicos. Nos conectamos con los colombianos a diario. Amanecemos en la radio con nuestros campesinos en las regiones, desayunamos con nuestros niños brindándoles contenidos educativos en televisión, mantenemos al día a los ciudadanos con el acontecer nacional en nuestros sitios web y redes sociales, y terminamos la jornada con podcast, series, películas y documentales, siempre disponibles en nuestra plataforma RTVCPlay.



La calidad de nuestras producciones nos hace referentes. Con el paso de los años nos hemos convertido en un símbolo de los colombianos, que en nuestros medios ven las expresiones artísticas y culturales que nos caracterizan, la música que nos mueve y los valores que nos definen. Guardamos la memoria histórica de la radio y la televisión pública como un legado para las futuras generaciones.



A esto sumamos una transformación digital que nos ha permitido escuchar en tiempo real a los ciudadanos para ampliar nuestra oferta de contenidos y llegar a más rincones del país. Somos un Sistema de Medios Públicos moderno, con equipos de vanguardia, que aseguran productos de gran factura.



Todo esto lo estamos articulando con una decidida apuesta de contenidos convergentes para tener mayor presencia en múltiples plataformas. Y lo estamos logrando. Queremos seguir apostando por proyectos innovadores que convoquen el talento de realizadores y productores nacionales, de músicos que en nuestras emisoras encuentran la oportunidad de dar a conocer sus sonidos y de emprendimientos audiovisuales que conquistan audiencias digitales.



Ya hay que pensar en la llamada nueva normalidad. ¿Cómo ven desde la realización esa nueva normalidad? ¿Qué tanto han avanzado con los gobiernos locales para retomar las grabaciones? ¿Qué ejemplos han mirado para ello?

En RTVC no paramos un solo día. Desde la llegada de la pandemia sacamos lo mejor de nuestra creatividad para seguir creando contenidos de valor para los colombianos. Lanzamos la convocatoria ‘Con la lavadora al fondo’, para vincular al gremio audiovisual y sonoro con el propósito de generar productos desde sus hogares, atendiendo el aislamiento preventivo obligatorio.



El resultado fue muy positivo, recibimos 901 proyectos, de los cuales un jurado conformado por 26 reconocidos miembros de la industria seleccionó 70: 35 sonoros y 35 audiovisuales, que pronto estarán en nuestras parrillas de radio, televisión y digital.

Esta es la ‘nueva normalidad’: mantener activas a las industrias creativas desde el aislamiento con proyectos innovadores, que conectan con una realidad tan particular como la que estamos viviendo, y de la cual quedarán muchas acciones de forma permanente.