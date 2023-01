Con la revelación oficial de los nominados al premio Óscar comienza la carrera en uno de los premios más populares del cine. La 95ª entrega de los Premios de la Academia será el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles, Estados Unidos.

La lista de candidatos que optarán por el premio es presentado por Riz Ahmed y Allison Williams y películas como Everything Everywhere All at Once” (Todo en todas partes al mismo tiempo), The Banshees of Inisherin” (Almas en pena de Inisherin), así como The Fabelmans, serán protagonistas entre esta selección de producciones.



Puede leer: Golden Globes 2023: estos son los ganadores de los premios al cine y a la TV

La película argentina 1985 se llevó la candidatura entre las cintas de habla no inglesa>; Angela Basset consiguio la de mejor actriz de reparto por Wakanda Forever, marcando una nueva etapa en los premios para Marvel. Así mismo Everything Everywhere All at Once es protagonista en apartados como mejor actor de reparto, mejor dirección. Brendar Fraser cierra un gran ciclo con su nominación a mejor actor con The Whale.

Impresionate fue también la categoría de mejor película, que este año tiene joyas como All the Quiet in the Western Front, Avatar: el camino del agua; The Banshees of Inisherin, Elvis, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness y Women Talking.

En esta ocasión, el comediante y presentador Jimmy Kimmel será el encargado de conducir la ceremonia de los Óscar. Ya lo había hecho en 2017 y 2018.





Noticia en desarrollo...

CULTURA

@CulturaET