¿Preparan una nueva version del episodio  final de Game of Thrones?

El 17 de abril la serie Game of Thrones cumple 10 años de la emisión de su primer episodio y desde la cuenta oficia de twitter de la famosa serie de HBO se ha generado un revuelo épico ante una frase corta pero contundente: Winter is Coming (El invierno ya viene).



Le puede interesar: 'Game of Thrones' celebra sus diez años con una ‘Marathrone’

Miles de fanáticos interpretaron ese mensaje como una pista acerca de algo que siempre les generó muchos debates: el episodio final de la serie en la que alguno se sintieron traicionados ante el cierre de la relación entre Daenerys Targaryen y Jon Snow.

Winter is coming. — Game of Thrones (@GameOfThrones) April 14, 2021

Que el invierno regrese ha puesto a pensar en que se haga una nueva versión del episodio en cuestión. No es una locura pensarlo, pues esas palabras siempre prepararon a los seguidores para una nueva temporada.



Pero parece una reacción más del corazón que de la razón. No es tan factible que los productores de Game of Thrones vayan a volver a rodar ese episodio o reeditarlo. El invierno viene, puede ser una referencia clara a nuevas producciones, a la celebración del aniversario, pero no necesariamente a un final feliz, o menos polémico.



Cultura

@CulturaET