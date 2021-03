Premios Razzie 2021: conozca los nominados a lo peor del cine

Aunque la industria del cine fue golpeada por la pandemia del coronavirus, esto no fue impedimento para que este 11 de marzo se conocieron los nominados a la versión 2021 de los Premios Razzie, una ceremonia que elige a lo peor de la pantalla grande.



(Lea también: Todo listo para una nueva película inspirada en la saga de 'Rocky')



Entre las categorías que integran esta celebración se encuentran: Peor Película, Peor Director/a, el Peor Guión, la Peor Actriz, el Peor Actor, entre otras. Conozca acá los nominados:

(Además: 'Avatar' busca recuperar el primer lugar de la taquilla mundial)

Nominados

Peor Película

365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Music

Fantasy Island

El Peor Actor

Robert Downey, Jr. – Dolittle

Mike Lindell – Absolute Proof

Michele Morrone – 365 Days

Adam Sandler – Hubie Halloween

David Spade – The Wrong Missy

La Peor Actriz

Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted y The Witches

Katie Holmes – Brahms: The Boy II y The Secret: Dare to Dream

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka – 365 Days

Peor Actriz de Reparto

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

Actor de Reparto

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani – Borat, Subsequent Movie-Film

Shia LeBeouf – The Tax Collector

Arnold Schwarzeneggar – Iron Mask

Bruce Willis – Breach, Hard Kill AND Survive the Night



TENDENCIAS EL TIEMPO