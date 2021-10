¡Qué orgullo! 'El olvido que seremos', mejor película en los Platino

'El olvido que seremos' fue escogida como mejor película iberoamericana en los Premios Platino, en la ceremonia realizada en Madrid este 3 de octubre.



Gonzalo Córdoba Mallarino, presidente de Caracol Televisión, recibió la estatuilla y dijo: "Se rompió la leyenda de que de un buen libro no se puede hacer una buena película'.



La cinta colombiana, realizada por Caracol Televisión y Dago García Producciones, fue la favorita desde el principio y además recibió el premio a mejor director para Fernando Trueba y mejor actor para Javier Cámara. Igualmente, el de mejor guion y dirección de arte.

Trueba, que recibió su galardón, agradeció a “todo el equipo colombiano y a los no colombianos y a los actores, desde Javier Cámara, Patricia Tamayo a todos, que son maravillosos”, reconoció el director.



"Le quiero dedicar este premio a Fernando Trueba, a Hector Abad Faciolince, hay actores increíbles en Colombia, pero Héctor (Abad Faciolince, autor del libro en el que se basó la película) dijo que yo me parecía a su papá y me metí en esta aventura", dijo Cámara al recibir el galardón.



El actor Christian Tappan ganó el premio a mejor actor de reparto por su trabajo en la serie 'El robo del siglo', de Netflix y Andrés Parra, el de mejor actor, por la misma serie.



Parra, que también recibió el premio de Tappan, expresó: "Vengo a representar a Christian Tappan que estuvo aquí y se tuvo que ir... Christian, te amo amigo, te lo mereces, compa, compártelo con tu papá".



Otros galardones fueron: mejor actriz de reparto para Loreto Mauleón, por Patria; mejor actor de reparto de una película, el chileno Alfredo Castro por El príncipe. La actriz española Nathalie Poza se llevó el mismo galardón por la cinta española La boda de Rosa. La gallina Turuleca ganó en mejor película animada.



La mejor ópera prima de ficción, 'Las niñas', de la directora Pilar Palomero.

Igualmente, se anunció el mejor documental, que fue para la producción chilena 'El agente Topo', que era el favorito.

