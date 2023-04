Este sábado, se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Platino del cine iberoamericano, donde se dieron varias sorpresas en la premiación de películas y series galardonadas.



La décima edición del evento que se encarga de exaltar lo mejor de la industria audiovisual de Hispanoamérica, se celebró en Madrid, España. La gala, estuvo conducida por los reconocidos Omar Chaparro, Paz Vega y Carolina Gaitán.

La película más premiada de la ceremonia, fue ‘Argentina, 1985’ que se llevó 5 Premios Platino, por mejor guión, mejor producción de ética y valores, y el tan anhelado galardón como la mejor película del año.

Argentina,1985 Foto: La Unión de los Ríos / Kenya Films

‘As Bestas’, de España, fue la segunda producción audiovisual más galardonada de la ceremonia con cuatro Premios Platino. Rodrigo Sorogoyen se llevó el premio de mejor dirección y Luis Zahera a mejor interpretación masculina de reparto.



Por su parte, Benicio del Toro se llevó el tan anhelado Premio Platino de Honor 2023. En su intervención decidió hablar sobre las preocupaciones que tiene en la actuación.

“En la mayoría de las historias no se profundiza en los personajes que representan las minorías y por eso no faltan los estereotipos. Y, seamos honestos, aunque las cosas han cambiado un poco, todavía hoy existe ese problema. A mí lo que me preocupaba no era el ser encasillado como actor latino, lo que me preocupaba era interpretar personajes que no tuviesen matices, como si todos fuesen iguales y no poder romper el estereotipo”, expresó.

Lista de ganadores de los Premios Platino

Cine

​

• Mejor película iberoamericana de ficción: “Argentina, 1985” (Argentina)



• Mejor comedia iberoamericana de ficción: “Competencia oficial” (España, Argentina)



• Mejor dirección: Rodrigo Sorogoyen (“As Bestas” – España)



• Mejor guion: Mariano Llinás y Santiago Mitre, (“Argentina, 1985”)



• Mejor música original: “Utama” (Bolivia, Uruguay)



• Mejor interpretación masculina: Ricardo Darín, (“Argentina, 1985” – Argentina)



• Mejor interpretación femenina: Laia Costa, (“Cinco Lobitos” – España)



• Mejor interpretación masculina de reparto: Luis Zahera (“As Bestas” – España)



• Mejor interpretación femenina de reparto: Susi Sánchez (“Cinco Lobitos” – España)



• Mejor película de animación: “Águila y Jaguar: los guerreros legendarios” (México)



• Mejor película documental: “El caso Padilla” (Cuba, España)



• Mejor ópera prima de ficción iberoamericana: “1976” (Chile, Argentina)



• Mejor dirección de montaje: Alberto del Campo (“As Bestas”, España)



• Mejor dirección de arte: Micaela Saiegh (“Argentina, 1985” – Argentina)



• Mejor dirección de fotografía: Bárbara Álvarez, (“Utama” – Bolivia, Uruguay)



• Mejor dirección de sonido: Aitor Berenguer, Fabiola Ordoyo y Yasmina Praderas (“As Bestas” – España)



• Premio Platino al cine y educación en valores: “Argentina, 1985” (Argentina)

Enhorabuena a “Competencia Oficial” por ser la película ganadora del Premio PLATINO a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción.#PremiosPLATINO2023 #10PLATINO pic.twitter.com/1phdG3ebbo — Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) April 22, 2023

Series

​

• Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana



• Mejor interpretación masculina: Guillermo Francella, (“El Encargado” – Argentina)



• Mejor interpretación femenina: Cristina Umaña, (“Noticia de un secuestro” – Colombia y Chile)



• Mejor interpretación masculina reparto: Alejandro Awada, (“Iosi, el espía arrepentido” – Argentina)



• Mejor interpretación femenina de reparto: Majida Issa, (“Noticia de un secuestro” – Colombia y Chile)



• Mejor creador de miniserie o teleserie cinematográfica: Andrés Wood y Rodrigo García, (“Noticia de un secuestro” – Colombia y Chile)

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

