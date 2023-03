Aunque este año la edición de los premios de la Academia de Hollywood demuestra una apertura interesante de temáticas y propuestas en sus categorías más importantes, no sería raro que la tradición se asomara en la lista de ganadores.

Everything Everywhere All At Once, esa fábula acerca del amor familiar, metaversos y acción desenfrenada tiene 11 nominaciones a los Óscar; seguida de las nueve que ostenta Almas en pena de Inisherin, de Martin McDonagh y The Fabelmans-esa casi autobiografía-de Steven Spelberg, que está con siete, marcarían la verdadera batalla en apartados como el de mejor película o mejor director.

Solo con estas producciones como ejemplo, la batalla por el reconocimiento podría orientarse a lo típico. Los miembros de la Academia más veteranos podrían ser tan predecibles como muchas de las películas que escogen.



No va a ser fácil que se dejen llevar por el desenfreno de Everything Everywhere All At Once; pero si les puede llamar la atención la metáfora de amistad y dolor de Almas en pena de Inisherin y al final pueden no complicarse y rendir un gran homenaje a esa carta de amor al cine que desarrolló Spielberg.

Estas candidatas son muy buenas y totalmente diferentes, pero muchas veces estos premios abren el panorama de posibilidades, pero no arriesgan tanto en su resultado final.

The Fabelmans" está protagonizada por Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin y Judd Hirsh, entre otros. Williams encarna a un personaje basado en la madre de Spielberg (Mitzi, en la película), mientras que Dano representa a su padre (Burt).

La cinta se trata de un repaso a la vida familiar de Spielberg, su niñez, su acercamiento al cine para lidiar con sus conflictos cotidianos, que lo convertirían después en uno de los realizadores más importantes del cine contemporáneo.



Steven Spielberg posa con los Globos de Oro otorgados por su filme autobiográfico: "The Fabelmans", Foto: EFE/Caroline Brehman

La nostalgia, la vida en casa y el descubrimiento de un universo que lo cambia todo, es contado con destreza y emoción y eso le gusta a la gente detrás del Óscar. The Fabelmans podría romper todos los pronósticos. “Es también un drama cálido y conmovedor sobre la necesidad de hacer arte, cueste lo que cueste. Ver a Spielberg] reflexionar sobre su pasado es francamente extraordinario”, escribió Christopher Schobert en The Film Stage.



