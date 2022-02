El salto que dio Sebastián Yatra de una silla al sofá de la sala en la que estaba viendo la transmisión de los nominados a los premios Óscar de la Academia fue el mejor reflejo de la emoción que el cantante sintió al escuchar el nombre de 'Dos oruguitas', que él interpreta en la banda sonora de la película Encanto, en la categoría de mejor canción.

“Colombia, estamos nominados al Óscar”, escribió Yatra en su cuenta de Instagram, a la vez que compartió un video en el momento en que se daba semejante revelación que lo hizo darle una sonora palmada a su pobre sofá. Pero la emoción no paró. La producción inspirada en Colombia también entró en los apartados de mejor película animada –donde se medirá con Flee, Luca, Los Mitchell contra las máquinas y Raya y el último dragón– y mejor banda sonora original.

Los buenos presagios con esta película animada musical se certificaron con la nominación de Dos oruguitas, compuesta por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda e interpretada por Sebastián Yatra, a mejor canción original. Otro de los temas que también suenan en la película, We don’t Talk about Bruno (No se habla de Bruno), hoy es la número uno de la lista Billboard. Encanto, sin duda, tiene muy buena música.

Sin embargo, no está en una competencia sencilla. Las superestrellas Beyoncé (Rey Richard: un familia ganadora) y Billie Eilish (James Bond: sin tiempo para morir) también están en la pelea con sus primeras nominaciones, al igual que el veterano roquero Van Morrison (Belfast) y Diane Warren, que nunca ha ganado un Óscar, pero que llega a su 13.ª nominación con el éxito Somehow You Do, de la película Four Good Days.

En cuanto a la banda sonora original de Encanto, su compositora, Germaine Franco, también tiene una poderosa competencia con las bandas sonoras de Don’t Look Up (No mires arriba), Duna, Madres paralelas y El poder del perro, que conforman el registro del resto de candidatas a esta estatuilla.

El poder de Jane Campion

La cineasta Jane Campion también debe haber saltado varias veces de su sofá. Doce, en total. Su película El poder del perro (The Power of the Dog) encabeza las candidaturas en esta 94.ª edición de los galardones, con 12 postulaciones, y hace historia al convertirse en la única mujer con dos nominaciones como mejor directora de los premios. La neozelandesa ya había aspirado a la estatuilla dorada en 1994 por El piano.



La más reciente cinta de Campion, un escalofriante wéstern de prohibición y venganza, se ubica en las categorías principales, mientras que la epopeya de ciencia ficción Duna –que plantea un mundo distópico con enormes gusanos de arena– logró imponerse en 10 categorías, arrasando en las nominaciones técnicas.



La protagonista de Madres paralelas, la cinta más política de Pedro Almodóvar, la gran Penélope Cruz, obtuvo su cuarta candidatura a los Óscar como mejor actriz y podría ganar su segunda estatuilla luego de Volver.

Su esposo, Javier Bardem, también clasificó en el apartado de mejor actor principal por su papel en Being the Ricardos (también cuatro veces postulado y con una estatuilla en su haber por Sin lugar para los débiles, de los hermanos Coen). En el pasado, la lista de parejas famosas con nominaciones al Óscar el mismo año para ambos ha incluido también a Lynn Fontanne y Alfred Lunt, en 1932; Frank Sinatra y Ava Gardner, en 1954; Richard Burton y Elizabeth Taylor, en 1967, y Greta Gerwig y Noah Baumbach, en 2020.



Belfast, escrita y dirigida por Kenneth Branagh, destacó en las nominaciones empatando con West Side Story), dirigida por Steven Spielberg, con siete nominaciones cada una.

Con su pieza semiautobiográfica en blanco y negro sobre la violencia en Irlanda del Norte en los años 1960, Branagh está nominado a mejor director y a mejor guion original, en tanto que Judi Dench y Ciarán Hinds competirán en las categorías de mejor actriz y mejor actor de reparto, respectivamente.

La actriz de teatro musical Ariana DeBose interpreta a Anita (centro) en esta versión de ‘West Side Story’. Foto: Foto: 20th Century Studio

La decisión de reeditar West Side Story (Amor sin barreras), uno de los musicales más galardonados en la historia de los premios, fue criticada por muchos, pero los votantes de la Academia la recompensaron con siete nominaciones, incluyendo la de mejor director y mejor película.



Como lo anticiparon algunos expertos, la joven Ariana DeBose conquistó su nominación para mejor actriz de reparto con su interpretación de la aguerrida Anita en esta nueva versión de Spielberg.



A propósito, él obtiene un récord con sus candidaturas de este año. Con West Side Story peleando por ser la mejor película se convierte en el primer productor que conquista once nominaciones. También se anotó una octava postulación como mejor director, y se ubica al lado del gran Billy Wilder, y detrás de Martin Scorsese y William Wyler.

En ese último apartado compiten también Ryusuke Hamaguchi, del drama japonés Drive my Car, y Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza, una carta de amor a Los Ángeles, ambas producciones también compitiendo como mejor película.



En la principal categoría de la ceremonia, con 10 candidatos, también figuran la sátira del cambio climático No mires arriba, El callejón de las almas pérdidas, del mexicano Guillermo del Toro, CODA, dirigida por Sian Heder, y Rey Richard: una familia ganadora, que trata sobre la ascensión de las superestrellas del tenis Serena y Venus Williams.

Por el lado de la categoría en lengua extranjera, la japonesa Drive my Car, inspirada en un relato de Haruki Murakami, se medirá con Flee (Dinamarca), Lunana: a yak in the Classroom (Bután), The Worst Person of the World (Noruega) y La mano de Dios (Italia).

Precisamente, el cineasta italiano Paolo Sorrentino celebró como “una gran victoria” esa nominación al Óscar a la mejor película internacional, un galardón que ya conquistó con La Grande Bellezza (La gran belleza, 2014).



“Me siento muy feliz por esta nominación, que para mí ya es una gran victoria. Se trata de un reconocimiento a la ironía, la libertad, la tolerancia, el dolor, la despreocupación, la voluntad, el futuro, Nápoles y su madre”.



Los premios Óscar revelarán sus ganadores el próximo 27 de marzo, en una ceremonia programada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, si la variante ómicron o cualquier otro tema sanitario lo permiten.



* Con información de Efe y AFP

