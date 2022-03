El sabor latino se tomó los Premios Óscar y teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos).



Carolina Gaitán cantó junto a Mauro Castillo, Becky G, Luis Fonsi y la rapera Meghan The Stallion la canción 'No se habla de Bruno' (We don't talk about Bruno en inglés) en la gala de esta noche de los Óscar.



'La Gaita' comenzó la presentación a la que se fueron sumando los demás artistas, similar a como se ve en la cinta animada. Es de recordar que la canción se volvió viral luego del estreno de la película 'Encanto', la cual ganó en la categoría de Mejor cinta animada y está inspirada en lo mejor de la cultura colombiana.



Gaitán usó un vestido color amarillo, diferente al que tenía en la alfombra roja, y entonó junto a Mauro Castillo la canción dedicada a Bruno, el tío Madrigal, con su pegajosa melodía y los ritmos latinos que la han posicionado en el Billboard Hot 100 de EE. UU y que la convirtió en la primera canción de Disney en liderar las listas estadounidenses y británicas simultáneamente, según indica 'Vogue'.

we don't talk about Bruno at the #oscars don't rt / like pic.twitter.com/LOlrC8v8Lo — media (dont follow / rt ) (@Dailyusosburner) March 28, 2022

El color y el rítmo se tomaron durante unos minutos el escenario, con un 'performance' muy alegre en el que intervinieron instrumentos que también evocaron los ritmos latinos.



Al final de la presentación, los artistas se reunieron en el escenario junto a una airosa coreografía.