Los premios Óscar no aceptarán videollamadas en su ceremonia

(EFE).- Las videollamadas no serán un opción viable para los nominados que quieran participar en la próxima gala de los Óscar, aseguró la organización de los premios en una carta enviada este jueves a los invitados a la ceremonia del 25 de abril.

La misiva fue firmada por los productores de la gala, Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins. Para cumplir con las medidas de distanciamiento social, la Academia de Hollywood abandonará este año su mítica sede en el Paseo de la Fama de Hollywood para desplazarse a la estación de trenes de Los Ángeles, donde los invitados podrán reunirse al aire libre.



"Aquellos que no pueden asistir por problemas de horario o debido a la inquietud por viajar, queremos que sepan que no habrá opción de conectarse por videollamada. Haremos todo lo posible por brindar una velada segura y en persona para ustedes y para los millones de seguidores en todo el mundo", afirmaron los productores.

La organización cree que las videollamadas, utilizadas en los pasados Globos de Oro y premios Emmy, "disminuirán esos esfuerzos". Por lo tanto, los Óscar seguirán el modelo de los pasados Grammy, que contaron con un escenario al aire libre y una reducida lista de invitados compuesta únicamente por los nominados y sus acompañantes.



La prensa trabajará de manera remota, excepto los encargados de la retransmisión, y tampoco se repartirán invitaciones entre los miembros de la Academia. "Mucho se ha perdido y ha cambiado desde los últimos premios. Reconoceremos eso a la vez que recordaremos el poder y la necesidad de contar historias para conectar a personas de todo el mundo", concluyeron.



